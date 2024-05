- Publicidad -

A medida que nos acercamos al cumplimiento de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) trazados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se vuelven más cruciales que nunca para todas las naciones.

En este contexto, se vuelve cada vez más necesario un esfuerzo conjunto del sector público y privado para abordar las dificultades persistentes y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

Para contribuir a la transformación que requiere el país y el mundo, cinco colombianas visionarias: Gina Montes Pérez, Lina María Suescún, Amalia Jaramillo, Luisa Fernanda Rueda y Adriana Villa, decidieron fundar Indeleble Social. Esta empresa, a lo largo de 10 años, ha sido una fuerza motriz en la implementación de estrategias para el desarrollo de capacidades centradas en la sostenibilidad para individuos y organizaciones. Su enfoque basado en el triple impacto (social, ambiental y económico), ha logrado impactar a 46.240 personas en los 32 departamentos del país.

La esencia de esta compañía radica en su estrecha colaboración con el sector público, privado y organizaciones sin ánimo de lucro. De esta forma, establece una visión clara de sus objetivos: mejorar la relación de sus clientes con los grupos de interés y expandir sus propuestas de valor mediante proyectos sostenibles en el territorio, la comunidad y el tiempo.

Gina Montes, CEO de la empresa, destaca la necesidad de que más organizaciones se unan para trabajar en la agenda de desarrollo sostenible, promoviendo así la generación de valor en las comunidades. Actualmente, esto también genera un impacto positivo en las propias compañías, no solo por el impacto de marca frente a los clientes y las mayores posibilidades de alianzas e inversiones, sino principalmente porque se convierten en referentes en la búsqueda de un mundo mejor.

Acciones de Indeleble Social

“Acompañamos a empresas en la creación de proyectos de sostenibilidad de valor compartido con las comunidades, asegurando que estos generen un impacto positivo real y sean viables a largo plazo”, señala Montes.

Un ejemplo de las acciones llevadas a cabo por esta empresa colombiana es la “Gestión Social Integral de Reincorporación Taparales”, proyecto que se realizó en alianza con Proantioquia y se desarrolló con una ruta estratégica de gestión social. Bajo un diagnóstico inicial con un enfoque asociativo, humano y comunitario, esta organización logró mapear los grupos de interés y establecer relaciones para co-construir planes de trabajo en una segunda fase.

Finalmente, para este proyecto se implementó un plan de fortalecimiento y construcción de capacidades para los cooperados en las áreas comunitarias, asociativas y humanas, alineadas con las acciones productivas. Este plan impactó a 136 personas, incluyendo 22 pertenecientes a la cooperativa y 114 niños, niñas y adolescentes.

Gracias a proyectos como este, la compañía forma parte de la comunidad B Corp y, en 2019, recibió el premio “Best For The World” por parte de esta organización. Además, la ANDI le otorgó el premio de Empresas Inspiradoras en 2023, un reconocimiento a las organizaciones en Colombia que han comprendido que el sector privado está en capacidad de generar grandes transformaciones en la sociedad en la medida en que los empresarios actúen como tal y no como donantes caritativos. Entre las organizaciones que han sido reconocidas se encuentran Alpina, Selva Nevada, Homecenter Sodimac, Prebel Beautycare Partners, Totto e Incolmotos Yamaha, entre otras.

Cabe destacar que, en sus 10 años de existencia, la empresa ha impactado a 2.478 niños y niñas, 8.789 adolescentes y jóvenes, 7.774 mujeres, 4.915 hombres, 637 adultos mayores, y 40 personas con enfoque étnico. Este impacto ha sido posible gracias a la gestión de una inversión con sus aliados y clientes que supera los US$1,5 millones en proyectos que abordan desafíos sociales, ambientales y económicos. De los cuales, solo en 2023 recibieron una inversión total que asciende a US$685.636, demostrando un compromiso continuo con la transformación sostenible.

“Enfrentamos retos urgentes como sociedad y planeta, y la solución radica en el desarrollo de capacidades. Desde la formación y desarrollo del ser, hasta el voluntariado corporativo, que hacen parte de nuestras líneas de acción, se centran en empoderar a las personas para que sean agentes de cambio”, destaca la CEO de Indeleble Social.

Mirando hacia el futuro, esta empresa tiene ambiciosos objetivos para el 2024. Con un enfoque en gestión comercial especializada, nuevas tendencias en sostenibilidad y la expansión a mercados internacionales, buscará llevar adelante otros proyectos de impacto en países como México, Costa Rica y África.