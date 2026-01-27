Acciones de Grupo Aval lideran el avance de la jornada

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 26 de enero de 2026 en 2.521,54 puntos registrando una variación positiva de 1,56 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 21,93 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.400 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $212.492 millones, mostrando una variación negativa de 3,90 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $221.077 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 3,32 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $51.234 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 3,30 %) que negoció $45.380 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Cibest + 0,16 %) que transaron un monto de $20.400 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que suben 5,26 %.
- En la segunda casilla, Mineros (Mineros) 4,74 %, cerrando en máximos históricos.
- Finalmente, los títulos de Grupo Aval preferencial (PFAval) que se valorizaron 4,26 %.
Las acciones de Títulos Inmobiliarios (TIN) cayeron – 3,43 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap