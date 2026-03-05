Acciones de Grupo Aval se elevan fuertemente y lideran alzas en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 04 de marzo de 2026 en 2.170,53 puntos registrando una variación positiva de 0,99 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 4,96 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.100 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.300 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $286.629 millones, mostrando una variación negativa de 9,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $315.198 millones.
Recomendado: Grupo Aval disparó su utilidad neta en 2025: superó los $1,7 billones y también creció en activos
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,32 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $107.456 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 2,22 %) que negoció $52.855 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a Ecopetrol (Ecopetrol – 1,58 %) que transó un monto de $33.126 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) que suben 12,90 %.
- En la segunda casilla, Grupo Aval ordinaria (Grupoaval) que avanzó 9,63 %.
- Finalmente, los títulos de Promigas (Promigas) que se valorizaron 8,26 %.
Las acciones del Banco del Occidente (Occidente) cayeron – 19,57 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap