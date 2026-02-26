Grupo Aval disparó su utilidad neta en 2025: superó los $1,7 billones y también creció en activos

El Grupo Aval, uno de los mayores conglomerados financieros del país, reveló sus resultados financieros al cierre del 2025, que dan cuenta de una mejora en su utilidad y otros indicadores.
De acuerdo con el balance, la utilidad neta atribuible a los accionistas llegó hasta $1,72 billones el año pasado, que se traduce en una ganancia por acción de $72,5 por cada título. Esta cifra es mayor en 69,6 % a la reportada en 2024, cuando la ganancia atribuible fue de $1,01 billones.
En términos de rentabilidad el holding reportó un ROAE (retorno sobre el patrimonio) de 9,6 % al cierre del año pasado, mientras que el ROAA (rentabilidad sobre activos) fue de 1 %.
Por su parte, la cartera bruta alcanzó $190,9 billones, que se traduce en un crecimiento de 4,6 % frente al cuarto trimestre de 2024, según reportó Grupo Aval. Los depósitos consolidados ascendieron a $207,4 billones, con un crecimiento de 11,2 % frente al último periodo del año pasado.
Otros resultados de Grupo Aval en 2025
De acuerdo con el holding, al cierre de diciembre de 2025, la participación total de mercado fue de 25 % (una reducción de 28 puntos básicos en los últimos doce meses), incorporando ganancias en préstamos hipotecarios (117 pbs), y una menor participación en préstamos comerciales (-37 pbs) y en préstamos de consumo (-53 pbs).
La calidad de la cartera vencida mayor a 30 días mejoró 27 pbs a 4,4 % y mejoró 11 pbs en la cartera superior a 90 días, que se ubicó en 3,3%.
Por su parte, el costo de riesgo del año fue 1,9%, 38 pbs menor que año pasado, como resultado de una mejora de 157 pbs en la cartera de consumo a 4,2% y de 15 pbs en la cartera comercial a 0,7%.
Los activos totales al 31 de diciembre de 2025 ascendieron a $348,93 billones, mostrando un incremento del 6,4 % versus los activos totales al 31 de diciembre de 2024 y de 1,5 % frente al 30 de septiembre de 2025.
El crecimiento de los activos fue impulsado principalmente por un crecimiento anual del 6,2 % en el saldo de cartera neta, un crecimiento anual de 45,3 % en activos negociables debido a una mayor actividad en la línea de negocio de creador de mercado de deuda pública, un crecimiento anual de 11,9 % en inversiones no negociables.
