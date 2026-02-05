RCN y Grupo Aval preparan importante negocio: la cadena radial saldrá de su participación en un banco del holding

Así como RCN Radio ha hecho ajustes en su operación, con la fusión y reorganización de algunas de sus frecuencias, como lo ha contado Valora Analitik, la cadena radial busca ahora reacomodar algunas de sus inversiones.
La empresa de medios es actualmente el octavo mayor accionista de Banco de Occidente, una de las entidades bancarias que hace parte del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país.
RCN Radio tiene 0,62 % de los títulos en circulación de este banco, que equivale a 971.759 acciones. Vale decir que el mayor accionista de Banco de Occidente es el propio Grupo Aval, con una participación del 72,27 % en su filial.
Ahora, tanto RCN como Aval, firmaron un acuerdo para la realización de una compraventa de acciones por medio de la bvc, con el que se hará la venta de estas acciones en favor del holding, que tendrá mayor control sobre su banco.
Monto y fechas de la transacción
Banco de Occidente informó que la empresa de medios y Aval firmaron un acuerdo con el fin de celebrar una operación preacordada en el sistema de negociación de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia.
La venta, que quedó fijada para el miércoles 4 de marzo y contempla un precio de $18.500 por acción, lo que suma un total de $17.977 millones para este bloque accionario en manos de RCN.
El acuerdo establece además que el Grupo Aval se reserva el derecho de no adquirir un número de acciones superior al aquí indicado.
De igual modo, si durante la operación se presentara una puja por un mayor valor o un número distinto de acciones, el comprador no estará obligado a incrementar el precio ni a participar en dicha puja.
