Grupo Aval ingresa al S&P Global Sustainability Yearbook 2026

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. fue incluido en el Anuario de Sostenibilidad Global de S&P 2026 como Miembro del sector Bancos. Esta distinción refleja el desempeño relativo de la compañía en la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA) de S&P Global 2025 y se basa en una puntuación de 81/100, al 11 de febrero de este año.
El Sustainability Yearbook tiene como propósito destacar a las empresas que demuestran un desempeño sobresaliente en sostenibilidad dentro de sus respectivas industrias, evaluando de manera integral su gestión en los ámbitos económico, ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).
Los miembros de esta publicación, una de las más relevantes a nivel internacional en sostenibilidad corporativa, son seleccionados con base en los resultados del S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025. Para ser incluidos, las compañías deben ubicarse dentro del 15% superior de su industria y alcanzar un puntaje equivalente, al menos, al 30% del desempeño de la empresa líder del sector.
Solo 64 compañías del sector bancario del mundo ingresaron al Yearbook, entre ellas Grupo Aval y cuatro de sus entidades: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Corficolombiana y Promigas. En esta edición, de las más de 9.200 compañías evaluadas en el Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025 y elegibles para el Yearbook 2026, solo 848 alcanzaron la membresía.
“Nos enorgullece el ingreso de Grupo Aval al Sustainability Yearbook 2026. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso con la sostenibilidad como pilar estratégico del negocio, la gestión responsable de riesgos y oportunidades y la generación de valor para nuestros grupos de interés, así como los avances en gobierno corporativo, ética y transparencia, gestión del cambio climático, desempeño social y el fortalecimiento de una banca responsable alineada con estándares internacionales. Seguiremos fortaleciendo nuestra estrategia de sostenibilidad, convencidos de que un desempeño ESG sólido es clave para impulsar el crecimiento del negocio y aportar al bienestar de nuestros clientes, colaboradores y comunidades”, señaló Paula Durán, vicepresidente de Sostenibilidad y Proyectos Estratégicos de Grupo Aval.
