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Aclaran si proyecto que legaliza plataformas como Uber acabará con los taxis en Colombia

El proyecto de ley, que toca a los taxis en Colombia, ya fue radicado ante el Congreso de la República

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Imagen: Generada con IA de Gemini

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Un proyecto de ley busca legalizar el funcionamiento y el uso de plataformas como Uber, al tiempo que propone medidas de fondo para los taxis en Colombia.

La iniciativa ya fue radicada ante el Congreso de la República y, de ser aprobada, introduciría modificaciones sustanciales tanto para los conductores como para los usuarios.

De entrada, el proyecto aclara que no se acabará con los taxis en Colombia; por el contrario, incorpora un capítulo específico para modernizar el servicio público individual de taxi.

Taxis en colombia
Taxi en Medellín. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

¿Qué pasará con los taxis en Colombia con el proyecto de ley que legaliza aplicaciones como Uber?

  1. Desmonte gradual de mecanismos relacionados con la negociación de cupos
  2. Posibilidad de tarifas dinámicas cuando el taxi opere mediante plataformas
  3. Eliminación de trámites considerados innecesarios
  4. Modernización de las reglas del servicio

“Además, creará un fondo para financiar programas sociales en el sector transporte, financiado por las plataformas intermediarias de transporte”, dicen los promotores de la iniciativa.

Lo anterior quiere decir que se creará una “Contribución No Tributaria” equivalente al 1,5 % del ingreso neto de la plataforma intermediaria de transporte. 

taxis en colombia
Bogotá. Imagen: Alcaldía de Bogotá.

¿Los recursos se usarán en favor de los taxis en Colombia?

El proyecto de ley aclara que ese dinero se destinará a planes muy específicos:

  • Formación de transportadores
  • Reconversión laboral y sustitución de vehículos de tracción animal
  • Programas de vivienda para taxistas, conductores y transportadores
  • Mantenimiento de la malla vial
  • Protección y cobertura en salud para conductores

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“Además, las plataformas tendrían que contratar pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para pasajeros, conductores y terceros. Estas pólizas serían complementarias al SOAT”, dicen los proponentes de la ley.

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