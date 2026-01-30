Actividad de taladros petroleros y gasíferos en Colombia creció 2,8 % en 2025; hay tendencia al alza en 2026

Entre enero y diciembre de 2025, el promedio de equipos de perforación (taladros) fue de 110, con lo cual se registró un aumento de 2,8 % frente al mismo lapso de 2024.
Solamente en diciembre de 2025 se registraron 110 taladros en Colombia, de los cuales 29 estaban en operación y 81 en reacondicionamiento; esta cifra también representó un aumento interanual de 7,8 %.
Los datos de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) también señalaron que, para diciembre de 2025, de 110 taladros activos, uno de ellos desarrolló actividades ‘offshore’, es decir, en yacimientos marítimos.
Los departamentos en los que se concentraron los equipos fueron Meta, Casanare, Cundinamarca, Arauca y Córdoba, seguidos por Putumayo, La Guajira, Santander, Bolívar, Magdalena y Antioquia.
Destacado: Tras su inversión en el campo de gas Sinú-9, Maurel & Prom iniciará exploración en seis pozos en febrero de 2026
Entre las proyecciones está que, para febrero de 2026, la cifra total de taladros llegue a 111 y para marzo del mismo año a 114.
—