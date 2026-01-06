Adidas presenta el balón de la MLS 2026 con Messi como figura, pero con sus acciones a la baja

La Major League Soccer (MLS) presentó el balón oficial Adidas para la temporada 2026, en un año clave para el fútbol de Estados Unidos y Canadá, marcado por el impacto deportivo y económico que dejará el Mundial.
Será la pelota con la que el Inter Miami, liderado por Lionel Messi, buscará defender el título y la que rodará en los 30 estadios que disputarán el torneo, en medio de una liga que proyecta superar los 12 millones de asistentes acumulados en el año y que sigue ampliando su peso comercial en Norteamérica, según cifras reportadas por la propia MLS.
El esférico toma como base la tecnología Trionda, la misma plataforma desarrollada por Adidas para el Mundial, diseñada para ofrecer mayor estabilidad y precisión en el vuelo. Sobre ese desarrollo técnico, la marca incorporó un diseño exclusivo para la MLS con referencias a las asas del trofeo de la MLS Cup, colores asociados a Estados Unidos y Canadá, y un elemento simbólico adicional: incluye coordenadas geográficas de los estadios de la liga, conectando cada sede con el campeonato.
El balón lleva también la firma del comisionado Don Garber, una tradición que la MLS mantiene como señal de continuidad institucional. Con este lanzamiento, la liga refuerza su narrativa de expansión deportiva y de consolidación de marca, en un torneo que ha incrementado ingresos televisivos, derechos comerciales, afluencia de público y presencia de figuras internacionales como Messi, quien continúa siendo el principal atractivo mediático y económico.
Para Adidas, el anuncio llega en un escenario financiero retador. De acuerdo con reportes de Bloomberg Línea y Bank of America, la marca enfrentó recientemente una rebaja en su calificación, pasando de “comprar” a “inferior al rendimiento”, lo que presionó su acción y reflejó expectativas más moderadas de crecimiento, con previsiones de incremento de ventas de un solo dígito.
Aun así, la compañía mantiene su apuesta estratégica en grandes proyectos de alto alcance, entre ellos la MLS y todo el entorno que se fortalecerá con el Mundial.
Messi, MLS, Mundial 2026 y un balón en un año decisivo
Con Lionel Messi como figura central de la liga, el balón Adidas 2026 se proyecta como uno de los productos más visibles del fútbol en la región. Mientras la MLS busca consolidar cifras récord en asistencia, audiencia y valor de marca, Adidas espera capitalizar este impulso deportivo en medio de su ajuste financiero. El resultado combina deporte, economía y narrativa en el año de la mayor cita del fútbol mundial.
La pelota de la temporada 2026 combina desarrollo técnico con narrativa visual. El uso de la estructura Trionda continúa la tendencia de Adidas de unificar estándares de alto rendimiento entre torneos élite, mientras que los elementos gráficos refuerzan el posicionamiento de la MLS como liga continental.
Este tipo de lanzamientos también cumple una función comercial. Más allá de su rol en competencia, el balón se convierte en producto de consumo masivo, pieza de colección para aficionados y activo de marketing ligado a Messi, a la MLS Cup y al calendario de un año que tendrá máxima visibilidad internacional para el fútbol norteamericano.