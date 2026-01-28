El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular contra Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda. La demanda apunta a frenar la posible venta del Permian, una de las cuencas con mayores reservas de hidrocarburos y activo estratégico de la petrolera en EE. UU.
La iniciativa fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) y se fundamenta en las eventuales consecuencias que podría traer una operación de este tipo. Eso incluye riesgos sobre el patrimonio público y afectaciones en la seguridad energética del territorio nacional.
“La acción popular pretende evitar que se concrete cualquier proceso de venta sin estudios técnicos y financieros independientes que demuestren que la operación no generará pérdidas para la Nación”, señaló la FEDe. Colombia.
El documento de la demanda hace énfasis en que este campo petrolero aporta una porción significativa de la producción, el flujo de caja y las utilidades de Ecopetrol. Además, argumenta que desprenderse de este activo (negocio que opera en conjunto con la Occidental Petroleum, OXY) podría derivar en la reducción del valor de la compañía y en una disminución de ingresos para el Estado.
“Para la Fundación, una decisión como esta impactaría las finanzas públicas, los dividendos del presupuesto nacional y la estabilidad del suministro de combustibles y gas, sectores esenciales para la economía. Por eso FEDe. Colombia pidió al Tribunal que ordenara la suspensión de cualquier desinversión mientras no existan información pública clara, análisis técnicos verificables y garantías de transparencia en la toma de decisiones”, explicó.
La entidad demandante también recordó que este proceso judicial coincide con un momento clave para la compañía más grande del país, puesto que en las próximas semanas se elegirá una nueva Junta Directiva en la Asamblea de Accionistas. La conformación de este órgano rector será clave para definir el rumbo de los proyectos que viene adelantando la empresa, incluyendo el negocio en el Permian.
¿Qué viene ahora con la demanda?
Con la admisión de la demanda, el Tribunal dio inicio formal al proceso y ordenó notificar a las entidades involucradas y a la comunidad en general.
La FEDe. Colombia también informó de la apertura del trámite de las medidas cautelares solicitadas por la entidad para que Ecopetrol se abstenga de avanzar en cualquier acto que tienda a la “aprobación, la negociación o la desinversión de los activos en Permian”, hasta que un juez tome una decisión de fondo. Es importante destacar que este punto aún no está definido y que se abordará como un proceso aparte.
Cabe recordar que en declaraciones recientes el presidente de la petrolera, Ricardo Roa, indicó que se están recibiendo solicitudes de revisión para desinversiones de algunos activos, dentro y fuera del país, y que esta cuenca podría ser uno de los que está en evaluación.
“Siempre he sido claro en que este (el Permian) es un activo importante, que suma en reservas y en producción, que suma eficiencia y limpieza del costo y de la extracción. Esa es una posición que he tenido, pero también entiendo la posición del Gobierno y nos corresponde estar en línea. Es fracking y esta es una tecnología con la que este Gobierno no va, y en esa medida es que hemos hecho los ejercicios, los análisis y hemos valorado justamente el activo en términos de lo que hay que valorar”, señaló Roa en conversación con 6AM W.
