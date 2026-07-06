Exclusiva | Usura, “borrón y cuenta nueva” y fraude, en la agenda de los banqueros con el Gobierno De la Espriella

A medida que se acerca la posesión del Gobierno De la Espriella, la agenda de reuniones y encuentros con diversos actores de la economía nacional se acelera. Una de ellas tiene especial relevancia: la banca local.
Si bien el gobierno electo ya ha conversado con organismos multilaterales, los bancos colombianos serán un articulador de varias de las iniciativas que buscará materializarla administración entrante.
Siguiendo esa lógica, una de las primeras reuniones con sectores económicos, y la primera hecha pública, se dio con la Asociación Bancaria (Asobancaria), liderada por Jonathan Malagón.
El encuentro se dio la semana pasada entre el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y la Junta Directiva de la asociación, compuesta por los presidentes de las entidades bancarias más grandes del país.
Malagón dio a conocer, mediante publicaciones en redes sociales, que se propusieron medidas puntuales, para “acercar el crédito a más colombianos, combatir el gota a gota, el paga diario, y fortalecer la seguridad financiera”.
Entre los temas planteados, según reveló Asobancaria, quedó el aumento del crédito formal a personas y empresas, el fortalecimiento la prevención de ciberataques, el fraude y ajustes para evitar el mal uso de la figura de insolvencia.
Valora Analitik consultó a algunos de los participantes de esta reunión, quienes detallaron los puntos de esta agenda común que desarrollarán los bancos con el nuevo gobierno.
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Reunión abordó tasa de usura y “borrón y cuenta nueva”
De manera confidencial, varios banqueros destacaron que fue un espacio “constructivo”, que tuvo como base el aporte que el sector financiero puede hacer para impulsar el crecimiento económico.
Por parte del viceministro electo se llevó el mensaje del compromiso, no solo con el crecimiento, sino con las libertades para las empresas y las iniciativas privadas, así como la relevancia del sector para mejorar la inversión.
En la agenda se tocaron cuatro ejes fundamentales, que han sido abordados por Asobancaria en diversos momentos del gobierno saliente. El primero tuvo que ver, precisamente, con la relevancia del crecimiento frente al recaudo tributario: “La mejor reforma es el crecimiento económico”, dijo uno de los asistentes.
Esa misma lógica la sostiene el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, quien ha dicho en otros espacios que “la crisis fiscal no se resuelve sin crecimiento. Un punto de crecimiento (del PIB) representa como $5 billones de ingresos para el Estado”.
Gómez explicó que “si pasamos (de un crecimiento del PIB) de 2,2 % que vamos a crecer probablemente este año, a 3,2 %, el Estado recibe $5 billones más en ingresos, eso contribuye a cerrar la brecha entre ingreso y gasto”.
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Otro eje de la reunión fue la inclusión financiera. Allí se abordó la necesidad de reformar la tasa de usura, particularmente en créditos de consumo y comerciales, para que las entidades financieras que están en consumo tengan más predisposición y ánimo para otorgar nuevos préstamos.
Atado a la inclusión también se conversó sobre la importancia de evitar iniciativas de “borrón y nueva cuenta”, por el efecto adverso que generan al perder información sobre los consumidores financieros.
Si bien se favorece a un grupo pequeño de la población, al no tener datos suficientes sobre la “historia” de los clientes, se aprieta el modelo de otorgamiento de créditos y la tasa a la que se presta: “El borrón y cuenta nueva beneficia a unos pocos a costa de muchos”, dijo un asistente a la reunión.
De paso, otro tema en el radar fue el abuso de la figura de insolvencia de personas naturales, que ha generado un mercado para favorecer el no pago de obligaciones crediticias, afectando el récord histórico de los clientes que usen indebidamente esta figura. La propuesta es buscar formas de reglamentación para desmontar o desmotivar su uso.
La combinación de estas tres propuestas, una tasa de usura correcta, desincentivar el “borrón y nueva cuenta” y la normalización de la insolvencia de personas naturales, se simplifica el funcionamiento del sistema financiero, concluyeron algunos banqueros.
Más garantías para créditos de consumo y prevención al fraude
También se planteó fortalecer el papel del Fondo Nacional de Garantías para respaldar créditos de consumo. Según se explicó, actualmente el FNG actúa principalmente como garante de créditos empresariales y proyectos productivos, pero la propuesta es extender ese esquema a los préstamos para personas.
La idea es que, al combinar garantías con otras medidas de inclusión financiera, las entidades tengan más incentivos para prestar y se amplíe el acceso al crédito.
No quedó de lado el riesgo que implica el fraude financiero para el sistema. En este sentido se mencionó el avance en los mecanismos que utilizan los delincuentes para suplantar o sustraer información de los clientes. Se destacó el avance del fraude, ahora utilizado por bots, lo que lleva a un seguimiento más preciso de las líneas celulares para bajar la incidencia del delito.
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Finalmente, el mensaje común fue la colaboración público-privada. “Estamos dispuestos a todo lo que sea necesario para sacar el país adelante a nivel sectorial”, destacó una fuente.
Los banqueros expresaron su interés en participar en la recuperación del sector de construcción, en infraestructura, en el sector eléctrico, “pero con condiciones y seguridad”, no solamente física, sino también la seguridad jurídica.
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