Agentes de fútbol facturan US$1.370 millones y disparan sus ingresos 90% en un año

El negocio de los agentes de fútbol alcanzó en 2025 su mayor cifra histórica. Los intermediarios cobraron US$1.370 millones en comisiones, un aumento superior al 90 % frente al año anterior, según el informe anual de la FIFA. Ese dato confirma que la intermediación se convirtió en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la industria del fútbol profesional.
El salto es significativo frente a los registros recientes. En 2023, las comisiones en el mundo rondaban los US$890 millones, lo que evidencia una aceleración sin precedentes en apenas dos años. El crecimiento estuvo impulsado por el aumento del número de transferencias internacionales, la mayor participación de agentes en negociaciones y el incremento del valor de los contratos en las principales ligas del mundo, de acuerdo con cifras de la FIFA.
En total, durante 2025 los agentes de clubes participaron en 3.010 traspasos internacionales, un récord histórico y un crecimiento del 38,1 % interanual. Además, 3.730 transferencias internacionales contaron con un agente actuando en nombre del jugador, lo que representó el 15,3 % del total de operaciones, con un aumento del 19,9 % frente a 2024. El volumen confirma que hoy una de cada seis transferencias internacionales ya tiene intermediación directa del futbolista.
El reparto del gasto deja claro dónde está el poder económico del negocio. Reino Unido lideró los pagos a agentes con US$375 millones, equivalente al 27 % del total mundial, impulsado principalmente por la Premier League. Le siguieron Alemania con US$165 millones e Italia con US$142,6 millones, completando un podio dominado por las grandes ligas europeas, según el reporte.
Premier League concentra más de una cuarta parte del gasto mundial en agentes
El fútbol inglés no solo lideró en monto absoluto, sino también en la forma de intermediación. El 51,1 % de las transferencias entrantes en Inglaterra se hicieron con un agente actuando en nombre del club comprador, el porcentaje más alto entre los principales mercados. En contraste, Serbia registró el mayor peso de agentes en transferencias salientes, con un 28,7 %, lo que refleja modelos distintos de negociación y exportación de talento.
España ocupó el cuarto lugar mundial, con US$108,2 millones en comisiones, de los cuales US$75 millones correspondieron a fichajes entrantes y US$33,2 millones a operaciones salientes. Portugal apareció en la quinta posición, con US$86,9 millones, seguido por Arabia Saudita, la primera liga no europea del ranking, con US$80,4 millones, consolidando su protagonismo reciente en el mercado.
El top 10 lo completaron Francia (US$79,4 millones), Países Bajos (US$27,3 millones), Suecia (US$14,6 millones), Dinamarca (US$14,2 millones) y Serbia (US$13,5 millones). La comparación es contundente: solo el gasto en agentes de la Premier League supera ampliamente los ingresos anuales de muchos campeonatos profesionales completos en América Latina, incluido el colombiano.
El fútbol femenino acelera y multiplica el gasto en intermediarios
El informe de la FIFA también confirmó el crecimiento del fútbol femenino en la intermediación. En 2025, los clubes profesionales femeninos gastaron US$6,2 millones en agentes, más del doble frente a 2024 y 13 veces más que en 2020.
En total, se registraron 298 transferencias femeninas con participación de agentes, y el número de traspasos con un agente representando a la jugadora creció 28,7 % interanual.
Aunque las cifras aún son pequeñas frente al fútbol masculino, el ritmo de expansión es uno de los más acelerados de toda la industria. La FIFA destacó que el aumento está directamente relacionado con la profesionalización de ligas, la expansión de contratos internacionales y la entrada de clubes europeos y estadounidenses con mayor capacidad financiera.
Los cinco agentes que más dinero mueven en el fútbol mundial
El crecimiento del negocio también se concentra en nombres específicos. Según datos de Forbes y Transfermarkt, estos son los agentes que más comisiones generan y el tipo de cartera que manejan:
- Jonathan Barnett (Stellar Group): administra contratos valorados en más de US$1.200 millones. Además de Gareth Bale y Jack Grealish, su cartera ha incluido o incluye en ciclos recientes a Eduardo Camavinga, Luke Shaw, Jordan Pickford, Ben Chilwell y Saúl Ñíguez.
- Jorge Mendes (Gestifute): gestiona una cartera cercana a US$1.100 millones, con figuras como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Rúben Dias, João Cancelo, João Félix, Antony y Ansu Fati.
- Rafaela Pimenta (heredera del grupo de Mino Raiola): mantiene contratos históricos de Erling Haaland, Paul Pogba y Romelu Lukaku, Matthijs de Ligt, Gianluigi Donnarumma y Marco Verratti.
- Volker Struth: fuerte presencia en Alemania, con jugadores clave de la Bundesliga y contratos que superan los US$400 millones. En su cartera aparecen nombres como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Kai Havertz, Toni Kroos (hasta su retiro) y Niklas Süle.
- Alessandro Lucci: especializado en el mercado italiano, con una cartera relevante en la Serie A y participación frecuente en transferencias internacionales. Representa a futbolistas como Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante, Alessio Romagnoli y, en etapas anteriores, a figuras históricas como Gianluigi Buffon y Leonardo Bonucci.
Las cifras confirman una tendencia clara. El negocio del fútbol no solo se mueve en la cancha ni en los clubes. Cada vez más, el dinero circula en torno a quienes negocian, estructuran y cierran los contratos que sostienen el mercado global del deporte.