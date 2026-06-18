Ahora | Actividad económica de Colombia creció en abril por debajo de las expectativas del mercado

La actividad económica colombiana creció un 3,3 % en abril de 2026 frente a lo reportado un año atrás, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del DANE.
Esta cifra se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, pues Corficolombiana estimaba un desempeño moderado del 3,4 % (inferior al 4 % registrado en marzo) y el Banco de Bogotá, según su propio indicador (IAECO), anticipaba un ritmo de expansión del 4,4 %.
En el cuarto mes del año, el ISE en su serie original se ubicó en 124,35 puntos y en la serie ajustada por efecto estacional y calendario se ubicó en 128,81, lo que representa un crecimiento de 3,33 %.
El resultado estuvo jalonado por las actividades terciarias, que mostraron una variación del 4,58 %. En detalle, el protagonista, con un aumento del 8,07 %, fue administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales; actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.
También destacó el grupo de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental, con un incremento del 4,74 %.
Por otra parte, las actividades secundarias, que hacen referencia a la construcción y a la industria, crecieron el 1,83 %.
En contraste, las actividades primarias, donde se ubican el agro y la extracción de mineroenergéticos, se contrajeron un 2,35 %.
El analista Diego Montañez-Herrera aseguró que aunque la actividad económica sigue recuperándose, todavía no no alcanza su máximo histórico.
Finalmente, cuando se compara el indicador con marzo de este mismo año se evidencia un crecimiento del 0,34 %. Además, entre enero y abril la actividad económica exhibe una expansión del 1,86 %, mientras un año atrás había sido del 2,46 % y entre 2006 y 2005 el promedio era del 3,4 %.
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