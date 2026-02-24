Inflación en Colombia Noticias económicas importantes

Alimentos en Colombia muy consumidos habrían subido de precio en febrero: Esta es la lista

La inflación seguiría condicionada, en parte, por el aumento en el precio de algunos alimentos en Colombia.

Por: -
inflación en Colombia
Supermercados. Foto: Valora Analitik

La inflación habría seguido marcada por los impactos de precio clave anclados al salario mínimo, al tiempo que el precio de algunos alimentos en Colombia habría visto un nuevo reajuste al alza.

Varios de estos productos, de muy alto consumo en el país, verían ajustes al alza en los próximos meses, pendiente de efectos de contención por la reducción del dólar.

Los productos de la canasta familiar que más han subido y bajado de precio en 2026
Foto: Valora Analitik

Según un informe de Corficolombiana, la variación mensual del precio de los alimentos en Colombia sería de 1,06 %, frente a 0,60 % de hace un año.

El grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, por repuntes en:

  • Frutas frescas
  • Hortalizas, plátanos
  • Papas
alimentos en Colombia
y América Latina. Imagen: Prensa Alcaldía de Ibagué

Lo que pasaría con el precio de los alimentos en Colombia

Así mismo, el informe resalta que el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, principalmente por los incrementos en el precio de la carne.

Dados estos nuevos datos, el documento señala que la inflación anual de los alimentos en Colombia se aceleraría a 5,59 %, un aumento de 48 pbs.

“La inflación anual sin alimentos se mantendrá estable en 5,4 %. En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados se aceleraría, pasando de 5,39 % a 5,92 %, ubicándose en su mayor nivel desde junio 2024”, explica el análisis.

Inflación y alimentos
Foto: Valora Analitik

Recomendado: Los alimentos en Colombia que más suben y bajan de precio: ¿Seguirán muy caros?

Finalmente, este comportamiento en las inflaciones básicas estará explicado por el efecto del aumento del salario mínimo en la inflación de servicios.

