La inflación habría seguido marcada por los impactos de precio clave anclados al salario mínimo, al tiempo que el precio de algunos alimentos en Colombia habría visto un nuevo reajuste al alza.
Varios de estos productos, de muy alto consumo en el país, verían ajustes al alza en los próximos meses, pendiente de efectos de contención por la reducción del dólar.
Según un informe de Corficolombiana, la variación mensual del precio de los alimentos en Colombia sería de 1,06 %, frente a 0,60 % de hace un año.
El grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, por repuntes en:
- Frutas frescas
- Hortalizas, plátanos
- Papas
Lo que pasaría con el precio de los alimentos en Colombia
Así mismo, el informe resalta que el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, principalmente por los incrementos en el precio de la carne.
Dados estos nuevos datos, el documento señala que la inflación anual de los alimentos en Colombia se aceleraría a 5,59 %, un aumento de 48 pbs.
“La inflación anual sin alimentos se mantendrá estable en 5,4 %. En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados se aceleraría, pasando de 5,39 % a 5,92 %, ubicándose en su mayor nivel desde junio 2024”, explica el análisis.
Finalmente, este comportamiento en las inflaciones básicas estará explicado por el efecto del aumento del salario mínimo en la inflación de servicios.