Fuerte incremento en costos laborales y reducción de empleo ponen en riesgo alojamientos turísticos

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, presentó un análisis preliminar sobre los primeros efectos observados en el subsector de alojamiento turístico tras más de ocho meses de la entrada en vigor de la reforma laboral y el incremento del salario mínimo decretado para 2026 por el Gobierno de Gustavo Petro.
Los resultados expuestos, explica la asociación, “se fundamentan en cifras oficiales del DANE y en información recopilada a través del Monitor de Mercado Laboral de Cotelco, instrumento de seguimiento mensual que recoge datos directos de establecimientos de alojamiento turístico en diferentes regiones del país”.
Destacado: Salario mínimo impulsaría el PIB, pero disparará la inflación y las tasas: Oxford Economics
Panorama general del empleo en el subsector de alojamiento
De acuerdo con el más reciente reporte de mercado laboral del DANE (enero de 2026), el subsector de alojamiento y servicios de comida registró una reducción en su población ocupada al pasar de 1.755.000 empleos a 1.646.000 empleos, lo que representa una caída del 6,2 %, equivalente a 109.000 empleos menos en el periodo analizado.
En lo que respecta específicamente al subsector de alojamiento turístico, esta variación agregada implicaría aproximadamente 11.000 empleos directos menos o en riesgo de pérdida.
Por su parte, el Monitor de Mercado Laboral de Cotelco alerta una disminución promedio de cerca de dos empleados por establecimiento entre enero de 2025 y enero de 2026, es decir, casi del 5 % del total de empleos reportados por los alojamientos encuestados.
Comportamiento del empleo según tamaño de establecimiento
El análisis por tamaño de establecimiento confirma que la reducción del empleo directo se presenta de manera generalizada en todos los tamaños de alojamiento. Entre enero de 2025 y enero de 2026:
En establecimientos entre 0 y 50 habitaciones se observa una caída del 15,1 % en el empleo directo, mientras que en los establecimientos de 51 a 100 habitaciones la variación fue de 1,3 %.
Pasando al rango de 101 a 150 habitaciones, la reducción alcanzó el 3,15 %. Por su parte, en los establecimientos entre 151 y 200 habitaciones, la variación fue de 1,63 %. Finalmente, en los alojamientos con más de 200 habitaciones, la disminución fue de 6,86 %.
“Esta tendencia refleja que, aunque los establecimientos más pequeños han sido proporcionalmente más afectados, la contracción del empleo es un fenómeno transversal que impacta toda la estructura empresarial del subsector, a la luz del sondeo realizado”, explica el estudio.
Aumento significativo de los costos laborales
En contraste con la reducción del empleo, los establecimientos reportaron en el sondeo un aumento promedio del 19 % en el valor total de la nómina frente a enero de 2025.
Este incremento está asociado principalmente al ajuste del salario mínimo y a las nuevas obligaciones derivadas del marco normativo laboral. El impacto es particularmente fuerte en los establecimientos de menor tamaño:
En alojamientos entre 0 y 50 habitaciones, el incremento promedio de la nómina fue del 20,7 %. En establecimientos entre 100 y 150 habitaciones, el aumento alcanzó el 19,1 %.
Cotelco advierte que esta dinámica implica una presión significativa sobre la estructura de costos, especialmente en empresas con márgenes operativos reducidos, menor capacidad de absorción de choques financieros, y una informalidad creciente en el alojamiento que se caracteriza por su casi nula aportación a empleos directos.
Comportamiento de las ventas y presión sobre la sostenibilidad
Según el estudio de la asociación, el entorno de demanda no ha mostrado un comportamiento favorable que compense el incremento en los costos laborales, o en otros términos, complejiza más la implementación de los ajustes en la operación. De acuerdo con el sondeo:
El 54,7% de los establecimientos reportó disminución en sus ventas frente a enero de 2025, y solo el 26,4 % manifestó crecimiento en sus ingresos.
Mientras que, en los establecimientos pequeños (0 a 50 habitaciones), el 65,6 % indicó que sus ventas disminuyeron.
Adicionalmente, en departamentos como Cesar, Cundinamarca, Nariño y Norte de Santander, la totalidad de los establecimientos participantes en el sondeo reportaron reducción en sus ventas en comparación con enero del año anterior.
Este contexto revela una combinación compleja: mayores costos laborales en un escenario de ingresos debilitados, lo que restringe la capacidad de generación y mantenimiento de empleo formal.
En este escenario, Cotelco resalta que el subsector de alojamiento turístico es un generador estratégico de empleo formal, aliado en la agenda nacional de cierre de brechas siendo generador de empleo para mujeres y jóvenes, especialmente en regiones intermedias y destinos emergentes donde representa una fuente clave de ingresos para miles de familias.
En esa misma línea, señala que los datos preliminares sugieren que los efectos iniciales de la reforma laboral y del incremento del salario mínimo están coincidiendo con una reducción del empleo, un aumento significativo de la nómina y una disminución de ventas en la mayoría de los establecimientos.
Así las cosas, el gremio hace un llamado al actual Gobierno y a los candidatos en el proceso electoral a “abrir espacios técnicos de diálogo que permitan analizar y diseñar instrumentos compensación o incentivos para el sector hotelero por su actividad estratégica para el desarrollo y su particularidad de ser intensivo en capital humano, los 7 días las 24 horas del día, incluyendo festivos”.
Así también, a “fortalecer estrategias que impulsen la demanda formal que a su vez genera empleo y con ello compensar la presión sobre los costos sobre todo con un crecimiento paralelo de la informalidad del alojamiento turístico”.