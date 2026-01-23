Alpine incorporará IA de Indra para procesar millones de datos por carrera en la Fórmula 1

Indra Group y la escudería BWT Alpine Formula One Team firmaron un acuerdo de colaboración tecnológica para integrar inteligencia artificial avanzada en las operaciones del equipo de Fórmula 1. La alianza permitirá desplegar IndraMind, la plataforma soberana de IA de la multinacional española, en uno de los entornos de análisis de datos más exigentes del deporte, justo antes del cambio regulatorio que entrará en vigor en la temporada 2026.
Cada monoplaza de Fórmula 1 genera más de 1,1 millones de datos por segundo durante una carrera, según cifras técnicas de la categoría. En un fin de semana completo, un equipo puede procesar más de 500 terabytes de información entre simulaciones, telemetría, estrategia, aerodinámica y rendimiento del piloto. La integración de IndraMind apunta a mejorar la correlación de esos datos en tiempo real para apoyar decisiones en pista y en fábrica.
La Fórmula 1 afrontará en 2026 uno de los mayores cambios normativos de su historia reciente, con nuevos motores híbridos, mayor electrificación y ajustes aerodinámicos. En ese contexto, el uso de plataformas de inteligencia artificial se ha convertido en un factor diferencial. Equipos como Mercedes y Red Bull ya destinan más del 20 % de su presupuesto tecnológico a análisis predictivo y simulación avanzada, de acuerdo con estimaciones del sector.
Indra Group busca validar su tecnología en un escenario de alta exigencia operativa, donde una decisión incorrecta puede costar posiciones, puntos y millones de dólares en premios. En 2024, la Fórmula 1 repartió más de US$1.200 millones entre los equipos participantes, lo que refuerza el impacto económico de cada mejora tecnológica.
Inteligencia artificial y datos: El nuevo motor de la Fórmula 1
IndraMind permitirá anticipar escenarios críticos durante las carreras, como ventanas óptimas de paradas en pits, degradación de neumáticos o gestión energética. En promedio, una parada en pits dura entre 2 y 3 segundos, y una diferencia de 0,1 segundos puede significar ganar o perder hasta tres posiciones en pista, según datos históricos del campeonato.
La fábrica de Alpine en Enstone, Reino Unido, donde trabajan más de 1.000 personas, será el principal centro de integración de la plataforma. Desde allí se diseñará el monoplaza A526, con el que el equipo competirá en un calendario récord de 24 carreras. Alpine acumula siete campeonatos mundiales desde su etapa como Benetton y Renault, incluyendo los títulos de Michael Schumacher y Fernando Alonso.
Indra tiene presencia en Colombia desde hace más de 25 años y cuenta con más de 5.000 profesionales en el país. Opera centros tecnológicos en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Pereira, incluyendo un Centro de Ciberseguridad. La compañía participa en proyectos clave de transporte, defensa y tecnologías de la información a través de Minsait.
En 2024, Indra Group reportó ingresos por 4.843 millones de euros y operaciones en más de 140 países. La alianza con Alpine refuerza su posicionamiento global en inteligencia artificial aplicada y convierte a la Fórmula 1 en una vitrina tecnológica para soluciones desarrolladas en España y América Latina, con impacto potencial en sectores estratégicos de la economía colombiana.