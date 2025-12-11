Amazonas, Guainía y Putumayo son los departamentos con los mayores índices de pobreza energética

Un informe del Ministerio de Minas y Energía reveló que los departamentos colombianos con los mayores índices de pobreza energética son Amazonas, Guainía, Putumayo, Vaupés, Vichada, La Guajira y Chocó.
Debe mencionarse que en esta categoría se están agrupando zonas que son, en su mayoría, rurales. Tienen una baja densidad poblacional y representan desafíos en materia geográfica. Esto dificulta el acceso a infraestructura energética, así como a bienes y servicios de la canasta energética.
Otros departamentos que siguen enfrentando retos, pero que tienen mejores condiciones que los anteriormente mencionados, son Arauca, Sucre, Córdoba, Magdalena, Cauca, Guaviare y Nariño.
Datos adicionales del informe revelaron que municipios ubicados en regiones como la Orinoquía, Pacífica, Amazonía y algunas del Caribe, excluyendo a Cali, Popayán y Buenaventura, presentan los mayores índices de pobreza energética. El Ministerio de Minas reseñó que, con este panorama, resulta fundamental el desarrollo de acciones de política pública que apunten a la eliminación de este índice en las regiones.
La cartera también confirmó que en 2024, 760.000 personas salieron de la pobreza energética, señalando que más de 265.800 hogares superaron privaciones en calidad y acceso a la energía.
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
Según lo indicó el Ministerio, liderado por Edwin Palma, de 1.121 municipios colombianos, 1.023 redujeron el índice, lo que representa 91,3 %. Las mejoras se localizan, según indicaron, en Amazonas y Orinoquía, así como en Guaviare y Vaupés, que precisamente son algunas de las regiones que representan los mayores desafíos.
También manifestó que, entre 2024 y 2025, cerca de 60.000 nuevos usuarios se conectaron al servicio eléctrico, y que 9.000 de ellos lo hicieron a través de sistemas fotovoltaicos individuales, en los que se priorizaron las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, es decir, las afectadas por el conflicto armado.
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
El Gobierno señaló que los avances responden a políticas públicas implementadas con la finalidad de atacar indicadores negativos en el campo energético, pero los retos aún subsisten. Lo anterior se debe a que el mismo informe del Ministerio indicó que en 2024, 22,3 % de los hogares siguió ubicándose en el rubro de la pobreza energética, cifra inferior en 2 % a la presentada en 2023, que fue de 24,3 %.
Destacado: MinMinas se reunirá con productores, distribuidores y superintendencias para hablar sobre las cifras del gas
La cifra de 760.000 personas que salieron de la pobreza energética proviene de un cálculo que hizo el Ministerio: si 265.800 hogares salieron de este índice, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el tamaño promedio de un hogar es de 2,86 personas en 2024, entonces el número de personas que superaron la pobreza energética fue de aproximadamente 760.000.
—