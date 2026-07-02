Arbex, la nueva empresa de Suzano y Kimberly-Clark, inicia operaciones globales

En 2025, el proveedor de pulpa Suzano y Kimberly-Clark Corporation anunciaron la creación de Arbex, un joint venture valorado en US$3,4 billones. Este 1 de julio, el proyecto se materializó y la nueva empresa de productos de papel e higiene se puso en marcha.
Con su lanzamiento, Arbex inició sus operaciones independientes. Como parte de esa apuesta, la firma conjunta fabricará, comercializará y distribuirá artículos para consumidores y profesionales en más de 70 mercados de los cinco continentes.
Para ello, ha adquirido la propiedad de los activos que anteriormente administraba la unidad de negocios International Family Care & Professional (IFP) de Kimberly-Clark, la cual incluye 22 plantas de fabricación en 14 países y un portafolio con más de 40 marcas regionales.
De igual forma, la empresa cuenta con una licencia a largo plazo para el uso de las marcas globales de Kimberly-Clark, entre las que se encuentran Kleenex, Cottonelle, Scott, WypAll, Viva y Kimberly-Clark Professional.
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La dirección ejecutiva estará a cargo de Ehab Abu-Oaf, quien se desempeñaba como presidente IFP en Kimberly-Clark; mientras que Luis Bueno, anteriormente vicepresidente ejecutivo de la división de bienes de consumo de Suzano, asumirá la dirección de operaciones.
El equipo también lo integran Oscar Mousinho, director financiero; Caroline Carpenedo, directora de recursos humanos, sustentabilidad, comunicaciones y marca corporativa; Chris Burniston, asesor jurídico principal, entre otros nombres que tuvieron participación en alguna de las dos compañías que conforman este joint venture.
“Esta nueva empresa reúne una distinguida tradición, un portafolio de marcas de confianza y una visión convincente para el futuro. Nuestras empresas matrices nos han proporcionado una base sólida y una posición de liderazgo en el mercado”, destacó Ehab Abu-Oaf.
De acuerdo con el directivo, la prioridad inmediata será “garantizar una transición fluida y sin contratiempos”, así como poner el foco en el crecimiento del negocio.
Arbex tendrá su sede central en los Países Bajos y una oficina de operaciones en Londres (Inglaterra).
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