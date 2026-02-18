¿Le robaron después de retirar plata? Así funciona el seguro de cajeros automáticos en Colombia 

Cada día, millones de colombianos viven la misma escena: retiran dinero en alguno de los cajeros automáticos de los diferentes bancos y, antes de que termine la transacción, aparece una pregunta en pantalla: “¿Desea asegurar su retiro?”. El mensaje dura segundos. Muchos presionan “No” casi por reflejo. Otros dudan. Pocos entienden realmente qué están rechazando.
En un país donde el efectivo sigue siendo protagonista, la decisión no es menor. Según el Banco de la República, en su Encuesta de percepción sobre uso de instrumentos de pago, el 78 % de las personas manifestó usar efectivo como principal medio de pago en transacciones cotidianas.
Además, el Emisor ha señalado que el efectivo en circulación representa cerca del 8,5 % del PIB, un nivel alto frente a economías desarrolladas, lo que evidencia la fuerte dependencia del dinero físico en Colombia.
Ese contexto explica por qué los bancos ofrecen seguros específicos para cubrir el dinero retirado en cajeros automáticos frente a hurto con violencia. No se trata de un producto nuevo, pero sí de uno poco entendido.
¿Qué cubre realmente el seguro de retiros en cajeros?
En esencia, es una póliza de corta duración que protege el efectivo retirado en caso de hurto con violencia durante un periodo limitado después de la transacción.
En Davivienda, el “Seguro Retiros en Cajeros” protege el dinero retirado “en caso de hurto con violencia” y ofrece “3 horas de protección que empiezan desde el momento que retira el dinero”.
El banco establece un “monto máximo asegurado de hasta $2.000.000” y una prima “desde $2.700 IVA incluido”, dependiendo del valor retirado. La póliza es expedida por Seguros Comerciales Bolívar S.A.
BBVA, a través de su “Seguro Hurto ATM”, asegura el dinero “dentro de las 3 horas siguientes a tu retiro de la red de cajeros BBVA”. El banco precisa que “para retiros menores a $700.000 el valor del seguro es de $3.350 (IVA incluido)” y “para retiros mayores a $700.000 el valor del seguro es de $6.400 (IVA incluido) por retiro”, con un “máximo valor asegurado de $1.500.000”.
Por su parte, Bancolombia comercializa el seguro “Retiro Protegido”, que cubre el efectivo en caso de robo con violencia “durante las 2 horas siguientes a la realización del retiro”.
Además del reembolso del dinero, la entidad indica que el producto contempla “una ayuda económica hasta por $200.000 por pérdida o extravío de documentos” derivado del hurto y una indemnización adicional en caso de fallecimiento asociado al evento violento, según las condiciones publicadas en su portal oficial.
Lo que no cubren los seguros para retiros en cajeros automáticos
Estos seguros no amparan pérdidas por descuido, extravío simple o fraude digital. Tampoco cubren eventos como incendios, terremotos o alteraciones del orden público, de acuerdo con las exclusiones detalladas por BBVA y otras entidades.
La condición central es que exista hurto con violencia y que ocurra dentro del plazo estipulado —dos o tres horas, según el banco—.
Es decir, no es una cobertura amplia ni permanente. Es una protección puntual, diseñada para el momento de mayor vulnerabilidad: el trayecto posterior al retiro.
¿Vale la pena pagar el seguro de retiros en cajeros?
Desde el punto de vista financiero, la decisión implica comparar el costo de la prima —entre $2.700 y $6.400 por retiro en los casos revisados— frente al monto retirado y el entorno de riesgo.
Para un retiro de $1.000.000, pagar alrededor de $6.000 representa menos del 1 % del valor. Es, en términos técnicos, una transferencia de riesgo de corto plazo: el usuario paga una pequeña suma para eliminar la incertidumbre durante las horas posteriores al retiro.
Sin embargo, no todos los clientes retiran montos elevados ni todos enfrentan el mismo nivel de exposición. La utilidad del seguro depende de variables como la zona donde se realiza el retiro, la hora del día y el trayecto posterior.