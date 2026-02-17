Así se hizo millonario Jorge Sampaoli a punta de indemnizaciones

El entrenador argentino Jorge Sampaoli ha recibido al menos US$21,3 millones en indemnizaciones por despidos en sus últimos diez años de carrera profesional, sin contar el monto por su salida más reciente del Atlético Mineiro. Este total incluye pagos por rescisión anticipada de contrato con diversas instituciones y se convierte en un dato destacado en el mercado de directores técnicos.
El registro más antiguo de estas indemnizaciones data de su salida de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el Mundial de Rusia 2018, donde recibió aproximadamente US$1,5 millones luego de apenas un año de trabajo. La indemnización más alta la recibió en Sevilla en 2023, cuando el club español desembolsó US$9 millones por su despido.
A lo largo de la década, el acumulado se ha construido con compensaciones por terminaciones de contrato en distintos clubes y entidades nacionales, reflejando una carrera caracterizada por cambios frecuentes de destino profesional.
Su ciclo más reciente con el Atlético Mineiro terminó luego de ocho partidos con dos victorias, cinco empates y una derrota, y aunque los detalles oficiales de la indemnización no han sido hechos públicos, se espera que aumenten el total histórico ya acumulado por el entrenador. La suma sitúa a Sampaoli entre los técnicos con mayores ingresos por compensaciones contractuales, aunque aún lejos de los máximos históricos del mercado internacional.
En paralelo a estas cifras, Sampaoli ha tenido hitos deportivos, como ganar la Copa Sudamericana con Universidad de Chile y la Copa América 2015 con Chile, aunque tras esa etapa su trayectoria ha alternado resultados deportivos discretos con frecuentes terminaciones contractuales.
De Sampaoli a Mourinho: entrenadores con mayores indemnizaciones en la historia del fútbol
Algunos entrenadores han convertido las indemnizaciones en una parte considerable de sus ingresos profesionales. El caso más citado en medios especializados es el de José Mourinho, quien acumula más de US$126 millones en indemnizaciones por despidos a lo largo de su carrera.
El portugués recibió pagos millonarios tras salidas de clubes como Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham Hotspur y Fenerbahçe, con indemnizaciones que en algunos casos superaron los US$20 millones por ciclo.
Otros entrenadores también han generado cifras importantes por compensaciones, como Antonio Conte, cuya salida de Chelsea costó alrededor de US$33 millones al club inglés; y Laurent Blanc, con indemnizaciones superiores a US$21 millones tras su salida del Paris Saint‑Germain.
Sin embargo, la gran mayoría de entrenadores no se acerca siquiera a los montos que han recibido figuras como Mourinho, y en ese contexto la cifra de Sampaoli, aunque significativa en términos sudamericanos y latinoamericanos, es moderada frente a los mayores registros del fútbol europeo.
La acumulación de US$21,3 millones en indemnizaciones por parte de Sampaoli en diez años contrasta con la experiencia de la mayoría de entrenadores profesionales, en la que las compensaciones suelen ser menores y menos frecuentes. Por ejemplo, clubes en ligas sudamericanas históricamente han negociado indemnizaciones más moderadas, con pagos promedio por terminación de contrato que rara vez superan el millón de dólares, salvo casos aislados.
Recomendado: ¿Cuánto cuesta despedir a un técnico?: La cifra millonaria que pagará el Manchester United por Amorim
La capacidad de un entrenador para negociar cláusulas de salida, especialmente en contratos de selecciones nacionales o clubes con liquidez alta, influye directamente en el monto final percibido. En el caso de Sampaoli, la acumulación de indemnizaciones ha sido alimentada por múltiples terminaciones anticipadas en un contexto de mercados con alta rotación de técnicos.