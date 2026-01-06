¿Cuánto cuesta despedir a un técnico?: La cifra millonaria que pagará el Manchester United por Amorim

Manchester United pagará cerca de US$17 millones por el despido del director técnico Rúben Amorim, una cifra que lo ubica entre las indemnizaciones más altas pagadas a un entrenador en la historia del fútbol moderno.
El club inglés deberá cubrir los 18 meses restantes del contrato del portugués, firmado hasta junio de 2027, debido a una cláusula que impide descuentos o renegociaciones en caso de despido. La información ha sido reportada por medios especializados como The Athletic y National World.
La salida de Amorim llega después de una etapa marcada por bajo rendimiento deportivo. Durante los 14 meses que estuvo al mando de los ‘Red Devils’, el equipo llegó a caer al puesto 15 de la Premier League, su ubicación más baja desde 1974. Sin embargo, más allá del impacto deportivo, la decisión del United representa un nuevo golpe para sus finanzas, que ya venían complicadas.
El copropietario, Sir Jim Ratcliffe, había advertido meses atrás que el club debía reducir costos de manera drástica para evitar problemas de liquidez, lo que incluso llevó al despido de más de 400 empleados no relacionados con el área deportiva.
El fichaje de Amorim ya había significado un gasto elevado para el club. Manchester United pagó cerca de US$13 millones al Sporting de Lisboa para liberarlo de su contrato anterior. Además, se suma el antecedente inmediato: el club desembolsó más de US$27 millones para despedir a Erik ten Hag y contratar al portugués hace aproximadamente año y medio.
Con esto, el Manchester United supera los US$40 millones en gastos relacionados exclusivamente con cambios de entrenadores en un periodo muy corto y en medio de una crisis deportiva e institucional que parece agravarse cada vez más.
Top 10 de indemnizaciones más altas a directores técnicos despedidos en la historia del fútbol
El pago al entrenador portugués permite dimensionar su magnitud si se compara con las indemnizaciones más altas registradas. De acuerdo con recopilaciones de National World, Sportscasting y Goal, este es el ranking de los despidos más costosos:
- Antonio Conte – Chelsea (2018): alrededor de US$33 a US$35 millones.
- José Mourinho – Manchester United (2018): cerca de US$24 a US$25 millones.
- José Mourinho – Chelsea (2007): aproximadamente US$22 a US$23 millones.
- Laurent Blanc – PSG (2016): unos US$21 millones.
- José Mourinho – Tottenham (2021): entre US$19 y US$20 millones.
- Erik ten Hag – Manchester United (2024): alrededor de US$18 a US$19 millones.
- Nuno Espírito Santo – Tottenham (2021): cerca de US$17 a US$18 millones.
- Luiz Felipe Scolari – Chelsea (2009): aproximadamente US$17 millones.
- Fabio Capello – Selección de Rusia (2015): unos US$17 millones.
- Thomas Tuchel – Chelsea (2022): alrededor de US$17 millones.
Con este panorama, la cifra estimada para Amorim entre US$15 millones y US$17 millones lo ubica dentro de este grupo de los despidos más costosos de todos los tiempos. Dependiendo del monto definitivo que confirme el club, puede entrar al top 10 o quedar en el límite de este ranking histórico, pero siempre dentro de la élite de indemnizaciones más altas pagadas a un técnico en el fútbol mundial.
¿Los despidos de entrenadores ya son una tendencia en el fútbol moderno?
El caso Amorim confirma una tendencia de los grandes clubes: los proyectos deportivos son cada vez más cortos, pero los contratos siguen siendo largos y financieramente exigentes. El récord del italiano Antonio Conte en 2018 sigue siendo la referencia más alta con más de US$33 millones pagados por Chelsea.
José Mourinho, por su parte, es el entrenador que más dinero ha acumulado en indemnizaciones en su carrera, con cifras que superan los US$100 millones en total, según Goal.
Manchester United también refleja cómo la inestabilidad deportiva tiene impacto directo en la contabilidad. Desde la salida de Sir Alex Ferguson en 2013, el club ha acumulado indemnizaciones millonarias en repetidos cambios de entrenador, sumando compromisos financieros que no se traducen en títulos ni estabilidad deportiva.
La cifra definitiva que el club terminará pagando al entrenador portugués será confirmada en sus reportes oficiales, pero las estimaciones actuales ya permiten ubicar su indemnización entre las más grandes que ha pagado la industria del fútbol, reforzando el peso financiero que implica despedir a un entrenador en la élite del balompié mundial.