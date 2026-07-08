El presidente electo Abelardo de la Espriella designó al exsenador Mauricio Gómez Amín como su ministro de Comercio, Industria y Turismo. En línea con ese anuncio, el jefe entrante de esta cartera anunció cuáles son las primeras acciones que hacen parte de su agenda internacional.
En entrevista con ‘Noticias RCN’, Gómez Amín anunció que arrancará una gira en Washington y Nueva York (Estados Unidos), en compañía del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez.
El funcionario también dio algunas luces de los organismos internacionales con los que se sostendrán reuniones, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la banca multilateral y el Departamento del Tesoro estadounidense.
Los tres miembros del gobierno De la Espriella también se encontrarán con más de 30 parlamentarios del partido Republicano y Demócrata, para sostener un acercamiento con ambas colectividades.
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Según el MinComercio designado, en esa lista también se contemplan reuniones con la banca privada y la International Conservation Caucus Foundation (ICCF).
Gómez Amín le reveló al medio que el propósito de esta gira se concentra en fortalecer los lazos entre Colombia y Estados Unidos.
“Vamos a Washington con una misión muy clara y es que EE. UU. entienda que las relaciones a partir del 7 de agosto con ellos cambian para bien. Serán relaciones cordiales, entendiendo que Estados Unidos es el más importante socio comercial y militar que ha tenido Colombia en los últimos años”, mencionó.
Esta semana el gobierno entrante destapó algunas de sus cartas para la conformación del gabinete. Entre los ministerios ya asignados se incluyen Vivienda, Justicia, Deportes, Hacienda, Transporte, Ambiente, Interior y Comercio.
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