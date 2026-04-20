Atlético Nacional impulsa su estrategia digital con importante alianza que beneficiará a sus hinchas

Atlético Nacional, uno de los clubes con mayor hinchada en Colombia, y Xiaomi anunciaron una alianza estratégica para integrar tecnología y fútbol en nuevas experiencias digitales. El acuerdo marca un paso en la expansión de marcas tecnológicas dentro del deporte colombiano y en la forma en que los clubes conectan con sus audiencias.
La iniciativa busca acercar a los aficionados al día a día del club verdolaga mediante contenido exclusivo, herramientas digitales y dinámicas participativas. Según cifras de la Dimayor y mediciones de audiencias deportivas, Atlético Nacional concentra una de las bases de seguidores más grandes del país, con millones de hinchas activos en redes sociales y una alta asistencia a estadios.
Para Xiaomi, esta alianza se suma a su estrategia de crecimiento en Colombia, uno de los mercados más relevantes en América Latina. De acuerdo con reportes de firmas como Canalys, la compañía se ha mantenido entre las principales marcas de smartphones en el país, compitiendo directamente con líderes del sector.
El anuncio también refuerza una tendencia: las marcas tecnológicas están invirtiendo en el deporte para conectar con audiencias masivas. Clubes como el Barcelona o el Manchester City han desarrollado acuerdos similares, lo que evidencia el valor comercial de estas alianzas en mercados altamente competitivos.
Tecnología y fútbol: estrategia de crecimiento digital
El acuerdo establece que Xiaomi actuará como aliado digital de Atlético Nacional, desarrollando contenidos innovadores y experiencias exclusivas. Una de las principales activaciones es “Community Manager por un día”, en la que hinchas seleccionados pueden generar contenido desde dentro del club utilizando dispositivos de alta gama.
Esta dinámica se alinea con el crecimiento del contenido generado por usuarios, que según estudios de marketing digital representa hasta el 79 % de la confianza en decisiones de consumo. En el entorno deportivo, estas estrategias aumentan la interacción y el alcance orgánico en plataformas digitales.
Además, la alianza se complementa con la vinculación de Richard Ríos como embajador de la marca, fortaleciendo la relación entre tecnología y figuras del fútbol colombiano.
En este escenario, Atlético Nacional destaca por su capacidad de movilización. Su historial deportivo y presencia internacional lo posicionan como un socio atractivo para empresas que buscan visibilidad y conexión directa con el público.
Como dato clave, reportes de Nielsen Sports indican que en mercados con alta fidelidad de hinchas, las marcas asociadas a equipos pueden aumentar ventas en dos dígitos. Esto convierte este tipo de alianzas en una apuesta directa por crecimiento comercial.
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Con esta estrategia, Atlético Nacional y Xiaomi avanzan en un modelo que combina tecnología, contenido y comunidad, en un entorno donde la digitalización redefine la relación entre clubes y aficionados.