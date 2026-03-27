Atlético Nacional presentó un nuevo fichaje internacional y apunta a romper un récord comercial

MG Motor Colombia y Atlético Nacional oficializaron una alianza estratégica en un evento realizado en Guarne, Antioquia, bajo el concepto “El fichaje del año”. La unión conecta a una de las marcas automotrices de mayor crecimiento en el país con el club más ganador del fútbol colombiano, en un contexto donde el patrocinio deportivo se ha convertido en una herramienta clave de posicionamiento comercial y expansión de mercado.
La marca automotriz, con más de 100 años de historia y respaldada por el grupo chino SAIC Motor, ha acelerado su expansión en Colombia en los últimos años. En 2025 superó las 700.000 unidades vendidas a nivel global y registró un crecimiento de 138,2 % en ventas en el mercado colombiano, impulsado por su portafolio de vehículos eléctricos, híbridos y de combustión, según cifras de la compañía y reportes del sector automotor.
El acuerdo se da en un país donde el fútbol mantiene uno de los mayores niveles de audiencia y fidelidad de marca. Atlético Nacional cuenta con entre 8 y 9 millones de hinchas en Colombia, lo que lo convierte en uno de los equipos con mayor base de seguidores del país, de acuerdo con encuestas de Invamer y Napoleón Franco. Esta cifra explica por qué los clubes se han convertido en plataformas atractivas para sectores como el automotor, las telecomunicaciones y la banca.
La presentación incluyó la exhibición del MG S5, uno de los lanzamientos más recientes de la marca en Colombia. Este modelo eléctrico, con una potencia de 167 caballos y una arquitectura diseñada para el segmento SUV compacto, se posiciona como parte de la estrategia de MG para competir en un mercado donde las ventas de vehículos eléctricos superaron las 58.000 unidades en 2025, según datos del sector energético y automotor.
Patrocinios deportivos, una estrategia clave para las automotrices
Las alianzas entre clubes de fútbol y fabricantes de vehículos no son nuevas, pero han ganado relevancia en Colombia en la última década. Marcas automotrices han utilizado estos acuerdos para mejorar recordación, asociar sus productos con valores de rendimiento y ampliar su alcance a públicos jóvenes. En ligas europeas, esta estrategia ha sido utilizada por fabricantes como Audi, Jeep o Hyundai, y en Colombia se ha replicado de forma gradual.
En este caso, MG busca fortalecer su reconocimiento de marca en un mercado que en 2025 superó las 220.000 unidades vendidas de vehículos nuevos, según proyecciones de gremios como la ANDI y Fenalco. Para Atlético Nacional, la alianza representa una nueva fuente de ingresos comerciales y exposición en el sector corporativo, en un entorno donde los derechos de televisión y el patrocinio concentran gran parte de los ingresos de los clubes.
MG fue fundada en 1924 en el Reino Unido y actualmente opera en más de 80 países. Tras ser adquirida por SAIC Motor en 2007, la marca pasó de ser un fabricante de nicho a convertirse en uno de los principales exportadores de vehículos eléctricos del grupo, que en 2025 vendió más de cuatro millones de unidades a nivel mundial.
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Atlético Nacional, por su parte, es el club con más títulos del fútbol colombiano, con más de 30 trofeos oficiales entre liga, copa y torneos internacionales. Esta coincidencia de trayectorias fue utilizada como eje narrativo de la campaña conjunta.