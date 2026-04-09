Entrevista | AV Villas espera tener utilidades a finales de 2026; sigue apostando por productos con rentabilidad        

El presidente de AV Villas, Gerardo Hernández Correa, aseguró que la entidad espera cerrar 2026 con utilidades, en medio de un entorno macroeconómico retador marcado por tasas de interés elevadas, incertidumbre electoral y presiones sobre el costo del fondeo.
En entrevista con Valora Analitik el ejecutivo explicó que, tras un 2025 de ajustes y recuperación, el banco logró retomar el crecimiento de su cartera y ganar participación dentro del Grupo Aval, tanto en activos como en pasivos.
“Empezamos a crecer nuestra cartera, fuimos los que ganamos más participación del grupo”, señaló. Además, destacó el impulso a productos como CrediVillas (crédito de libre inversión) y la reactivación del negocio de tarjetas de crédito, que favorecerán el camino para retornar a los números verdes este año
De cara a 2026, Hernández advirtió que no es posible aún proyectar cifras concretas de ganancias debido a la alta volatilidad del entorno. “Yo creo que nadie puede hacer una estimación en este momento, por todo lo que está pasando”, afirmó.
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Contexto macroeconómico y apuestas de la entidad
Para Hernández, factores como las decisiones de tasa del Banco de la República, el comportamiento de la inflación y los riesgos externos seguirán determinando el desempeño del sector financiero.
En ese contexto, anticipó que el mercado espera nuevas alzas en tasas de interés, incluso del orden de 100 puntos básicos en próximas decisiones del emisor.
De vuelta al banco, uno de sus principales focos será el fondeo, especialmente el acceso a recursos de bajo costo, clave para sostener los márgenes en un escenario de tasas altas.
Agregó que la entidad está trabajando en fortalecer fuentes más económicas y en ampliar su presencia en regiones, incluyendo operaciones con departamentos y municipios con buen manejo fiscal.
Productos remunerados y transformación de su red
En paralelo, AV Villas mantiene su apuesta por la captación digital y el fortalecimiento de productos como cuentas remuneradas y tarjetas de crédito.
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“Los bolsillos nos ha funcionado bastante bien”, indicó, al referirse a estas herramientas que buscan atraer nuevos clientes y aumentar el uso del banco como entidad principal para sus 1,1 millones de usuarios.
Finalmente, el banco avanza en la optimización de su red física, con el cierre de algunas oficinas y el fortalecimiento de canales digitales. “Estamos en lograr ese equilibrio y esa combinación”, concluyó Hernández, al destacar que la estrategia busca responder tanto a clientes que prefieren atención presencial como a quienes operan de forma digital.