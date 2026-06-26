Avanza Colombia propone a De la Espriella hacer un choque fiscal de fondo: “El foco debe ser el gasto, no los impuestos»

El movimiento Avanza Colombia, liderado por el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, presentó una hoja de ruta técnica para rescatar las finanzas del país ante lo que califica como una de las situaciones fiscales más críticas de su historia.
El plan, diseñado para ser ejecutado entre 2026 y 2030, busca corregir un desequilibrio estructural donde el gasto público ha crecido desproporcionadamente mientras la inversión se desploma, de acuerdo con lo manifestado por Cárdenas.
La propuesta parte de la premisa de que el país debe conocer la realidad de sus deudas antes de actuar. Según Cárdenas, aunque el gobierno saliente proyecta un déficit del 6,7 % del PIB para 2026, la cifra real, al incluir pasivos no registrados en salud y servicios públicos, asciende al 8,3 % del PIB.
En cuanto a la deuda neta, Avanza Colombia advierte que el dato oficial del 60,3 % del PIB es impreciso; al sumar reservas presupuestales y obligaciones pendientes, la deuda real ya alcanza el 64,5 %.
“Sincerar las cuentas implica reconocer 4,2 puntos adicionales de deuda que ya presionan las finanzas públicas”, afirmó Cárdenas, al tiempo que advirtió que, sin correctivos, la deuda escalaría al 86,6 % en 2030, superando el límite de sostenibilidad del 71 % y detonando una crisis fiscal antes del fin de la década.
Recorte a la burocracia y al «empleo militante»
Para evitar el colapso, la propuesta de Avanza Colombia exige un ajuste neto al gasto de 2,4 puntos del PIB. Esto requiere un recorte bruto de 3,31 % del PIB en funcionamiento para abrir un espacio de 1 % del PIB destinado a inversión productiva.
Entre las medidas más drásticas se encuentran la supresión de 45.000 cargos creados en los últimos años, con un ahorro estimado de 0,31 % del PIB (unos $7,8 billones para 2030) en la nómina estatal.
Esto se complementaría con una reducción del 30 % en contratos de prestación de servicios (OPS), también llamados «empleo militante», lo que generaría un ahorro de 0,30 % del PIB ($7,5 billones).
De hecho, se propone la eliminación del Ministerio de la Igualdad, lo que tendría un impacto de $1,6 billones. También se planteó que los salarios del sector público no aumenten por encima de la inflación, como ocurre usualmente.
Cárdenas es enfático en que la solución no vendrá de más tributos: “El foco del próximo gobierno tiene que ser el recorte del gasto, no en el aumento de impuestos porque no hay ninguna medida tributaria que dé el nivel de ahorro que se requiere”, detalló.
El plan también apunta a la ineficiencia en las transferencias. Se busca una depuración estricta del Sisbén para eliminar colados en los subsidios de energía, gas y salud, con un impacto de 0,51 % del PIB.
Además, se propone revertir incrementos en fondos como el Fondo Colombia en Paz y el FuTIC para eliminar lo que Cárdenas denomina el “uso politiquero de recursos públicos”, ahorrando un 0,57 % del PIB ($14,2 billones).
Menos pobreza y más crecimiento
El objetivo final es recuperar la confianza de los mercados para bajar las tasas de interés de los TES del 13,5 % al 10 %. Según el modelo de Avanza Colombia, con este ajuste el país podría pasar de una posible contracción económica del -1 % a un crecimiento del 4,5 % en 2030.
“Sin ajuste fiscal sube la pobreza, con ajuste fiscal baja la pobreza”, sentenció Cárdenas, proyectando que el indicador podría caer del 32 % al 27 % bajo su plan. El exministro concluyó con una advertencia para el gobierno de De la Espriella: “Colombia no puede seguir aplazando esta conversación. Este plan es ejecutable y está a disposición para ser adoptado”.
El mensaje central es que la inversión, hoy estancada en el 16 % del PIB, debe subir al 21 % para garantizar un crecimiento sostenible. Para Cárdenas, “sin un ajuste creíble y transparente, Colombia no podrá sostener su deuda ni financiar las prioridades sociales e infraestructura del próximo gobierno”.
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