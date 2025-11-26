Avianca hizo reprogramación de sus vuelos a Venezuela: Así será la nueva operación

Avianca informó recientemente la reprogramación de los vuelos previstos entre Bogotá y Caracas correspondientes al 27 de noviembre. La compañía explicó que estos itinerarios fueron trasladados para el viernes 5 de diciembre debido a ajustes operacionales relacionados con la operación hacia territorio venezolano.
La aerolínea señaló que la decisión está alineada con las alertas y recomendaciones emitidas por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y por la Autoridad Aeronáutica de Colombia. Ambas entidades han insistido en la necesidad de priorizar las condiciones de seguridad para tripulaciones y pasajeros que se desplacen hacia Venezuela, lo que llevó a Avianca a revisar sus operaciones y adoptar medidas preventivas.
Como parte de su plan de atención, la compañía invitó a los viajeros afectados a reprogramar sus vuelos sin costo adicional, siempre que exista disponibilidad, con la posibilidad de ajustar la fecha hasta un año después del itinerario originalmente adquirido. Asimismo, la aerolínea habilitó la opción de cambiar la ruta hacia la ciudad de Cúcuta sin cargos adicionales. Los usuarios que lo prefieran también podrán solicitar el reembolso correspondiente.
En su comunicación oficial, Avianca reafirmó su intención de mantener y fortalecer las conexiones aéreas con Venezuela una vez existan las condiciones operativas y de seguridad requeridas. “Avianca reitera su compromiso con Venezuela y su propósito de retomar y ampliar la oferta de vuelos en beneficio de los viajeros y de la conectividad en América Latina, tan pronto como sea posible”, destacó la compañía.
Finalmente, la aerolínea instó a las autoridades del sector y a las demás compañías aéreas a proporcionar lineamientos claros sobre las recomendaciones y condiciones aplicables en este tipo de situaciones, con el fin de facilitar la toma de decisiones y garantizar una operación más segura para todos los actores involucrados.