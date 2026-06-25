Banco de Bogotá habilita cuatro soluciones de recaudo con códigos QR interoperables a través de Bre-B, para que las empresas colombianas reciban pagos inmediatos desde cualquier entidad financiera, automaticen la conciliación y simplifiquen su operación financiera. La iniciativa hace parte del compromiso del Banco de entregar herramientas que impulsen la competitividad y el desarrollo de las empresas.
El Banco de Bogotá integra estas soluciones con los sistemas de las empresas para gestionar el estado de los pagos, facilitar la conciliación y reducir tareas manuales. Además, los costos operativos se reducen frente a los canales físicos, y el cliente final paga en segundos, desde diferentes canales, sin pasos adicionales ni redirecciones.
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El Banco habilitó cuatro modalidades:
- QR Bre-B en AvalPay Center: el cliente tendrá la opción de pagar por QR Bre-B dentro del flujo de AvalPay Center, como una nueva opción adicional a las tradicionales.
- QR por WhatsApp y correo electrónico: la empresa envía un QR personalizado a WhatsApp o correo del cliente o pagador para que haga el pago en el mismo canal.
- Integración con el sistema contable: para empresas que usan software de gestión financiera, el QR se genera directamente desde ese sistema para cada factura generada.
- Integración con el facturador electrónico: el Banco de Bogotá se integra al software de facturación de la empresa para incluir un QR único en cada factura.
«El acceso inmediato a los recursos y el flujo de caja es un habilitador de crecimiento. Empresas con mayor control sobre su liquidez actúan con más agilidad, toman decisiones con mayor certeza y ejecutan su estrategia para ser más competitivos en mercados exigentes. Estas soluciones de recaudo son una respuesta a esa necesidad, y hacen parte de un portafolio de herramientas que seguimos desarrollando para acompañar el crecimiento de las empresas colombianas», afirmó Julián Botero, vicepresidente de Banca Empresas y Gobierno del Banco de Bogotá.
Las cuatro modalidades están diseñadas para adaptarse a la estructura y los sistemas de cada empresa, sin importar su tamaño o sector, con un proceso de integración ágil. Este lanzamiento hace parte de una agenda de innovación con la que el Banco seguirá entregando herramientas para impulsar el desarrollo de las empresas colombianas.
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