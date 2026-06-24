Entrevista | Banco de Bogotá regresó al mercado de capitales; ve optimismo sobre la economía e inversión a futuro

El Banco de Bogotá, una de las marcas más tradicionales y conocidas del Grupo Aval, avanza en un reposicionamiento en el mercado tras la llegada de Juan Carlos Echeverry a su Presidencia.
En agosto de este mismo año podrían recibir a los clientes de Itaú, como parte de la adquisición del negocio minorista en Colombia y Panamá y, a la par, avanza con financiamiento a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Este miércoles cerró la colocación del primer lote de la segunda emisión, que tuvo una sobredemanda de 2,8 veces, adjudicando $250.000 millones. Para Echeverry, esta operación “respaldará el crecimiento sostenible de nuestras operaciones y el acompañamiento a nuestros clientes”, luego de dos años sin emitir papeles.
En entrevista con Valora Analitik, el presidente del Banco de Bogotá se refirió a las apuestas sobre los segmentos que atiende la entidad bancaria y destacó expectativas positivas sobre la economía, así como los retos del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
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Colocación de bonos y optimismo económico
Echeverry explicó que el monto colocado corresponde al 10 % de la emisión por $2 billones. Destacó la sobredemanda de su operación, “lo cual muestra apetito, confianza en el Banco de Bogotá, y para nosotros nos da una flexibilidad y a unos costos, bastante competitivos”.
Destacó que esta fue la primera colocación hecha por lotes, un mecanismo que utiliza la bvc para agilizar las salidas al mercado de los emisores y afirmó que el monto de esta emisión se extenderá por 12 meses.
Echeverry resaltó que ve optimismo para la economía colombiana, no solo para los próximos cuatro años, sino incluso para la siguiente década, destacando el rol empresarial de este optimismo.
“Tres frentes de la economía muy bien. El frente externo está muy bien, el frente de las empresas está muy bien, porque las empresas han estado en modo espera. Ahora pasan a modo compra, a modo inversión, a modo gasto, a modo contratación de trabajadores”, afirmó.
Frente al consumo, también dio sus impresiones: “Las familias salieron de una situación recesiva en el 2022, 2023, 2024, y ya en este momento se ve la demanda de automóviles, de motos, de viajes”.
Sin embargo, en línea con otros agentes del mercado y analistas, advirtió que “hay un lunar que se debe resolver pronto que es el tema fiscal, pero tenemos un nuevo gobierno que esperamos que lo logre”.
Apuestas a futuro del Banco de Bogotá
El presidente del Banco de Bogotá destacó que “somos un banco muy fuerte en empresas, Siempre los hemos sido, llevamos 155 años sirviendo a las empresas colombianas con una principalidad y un reconocimiento. Hemos estado con las empresas en los momentos difíciles y también estamos en los momentos buenos”, al tiempo que reconoció el crecimiento en banca de personas.
En este segmento pesará mucho el negocio con Itaú, una operación que le permitiría sumar $3,3 billones en cartera vigente, equivalente a 34 meses de expansión orgánica.
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Echeverry afirmó que “van a entrar la banca de personas afluentes de Itaú, segmento que nos interesa muchísimo, que esperamos servir con mucha confianza, ganarnos el cariño de estos nuevos clientes”.
No dejó de lado el peso del segmento asociado a micro, pequeñas y medianas empresas, “que también lo estamos abordando”.
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