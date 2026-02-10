Este ha sido el pico histórico más alto de las tasas de interés en Colombia: ¿Por qué subieron tanto?

Las tasas de interés en Colombia, hay que recordar, es la herramienta que tiene el Banco de la República, como mecanismo de control e independencia, para darle manejo a los picos inflacionarios.
También es la herramienta para darle un respiro a la economía cuando hay presiones sustanciales sobre el sistema financiero, como ha ocurrido también en la historia.
El Banco de la República sorprendió al aumentar las tasas de interés en Colombia en 100 puntos básicos, llevando el indicador hasta el 10,25 %.
Con esta decisión, la Junta llevó el indicador hasta máximos no vistos desde octubre del año 2024 y al mismo tiempo aumenta las expectativas sobre el indicador al que llegue a cierre de este año.
Desde la Constitución de 1991, el Banco de la República quedó con la tarea de trabajar por mantener la inflación controlada. Su primera decisión, en marzo de ese año, fijó la tasa en 26 % con una inflación del 30 %.
En todo caso, no ha sido la decisión más alta que ha tomado el emisor. Ese escenario se materializó en mayo de 1998, cuando el Banco subió las tasas de interés en Colombia hasta el 32 %, con una inflación, ese mismo mes, del 21,42 %.
Estas fueron las razones para las que las tasas de interés en Colombia quedaron en su pico histórico:
1. La crisis financiera asiática y rusa
Hay que recordar que, a finales de los años 90, el mundo se vio impactado por una serie de crisis en mercados emergentes, lo que afectó el flujo de capitales hacia América Latina.
2. Defensa de la «Banda Cambiaria»
Colombia no tenía un tipo de cambio libre como el actual, con miras a evitar que el dólar superara el techo de la banda ante la fuga de capitales, el Banco subió las tasas de interés en Colombia fuertemente.
3. El déficit fiscal y de cuenta corriente
De acuerdo con literatura del Banco de la República, el país presentaba un elevado gasto público y un déficit comercial creciente.
4. La crisis del sistema UPAC
Uno de los puntos clave tuvo en cuenta que las tasas de interés en Colombia tan altas se trasladaron a los créditos de vivienda vinculados al sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante), por lo que las cuotas de las hipotecas se volvieron impagables para miles de familias.
De momento, se espera que las tasas de interés en Colombia, este 2026, queden por encima del 11 %, advirtiendo que la inflación cerraría cerca del 7 %, escenario bien distinto al de finales del siglo XX.