BBVA amplía su oferta para altos patrimonios en Colombia con acceso directo a Estados Unidos

BBVA anunció la ampliación de su oferta de banca Wealth en Colombia, incorporando acceso directo al mercado financiero de Estados Unidos a través de su unidad BBVA Global Wealth Advisors (BBVA GWA).
Con esta iniciativa, los clientes de alto patrimonio podrán realizar inversiones en el mayor mercado financiero del mundo, con soluciones adaptadas a sus objetivos patrimoniales y financieros. Este nuevo servicio fortalece la propuesta de valor del banco, ampliando las opciones de inversión internacional.
La nueva alternativa se suma a las soluciones ya disponibles en España y Suiza, consolidando a BBVA como una entidad con oferta global y experiencia en mercados internacionales. Los clientes recibirán acompañamiento integral para la gestión de su patrimonio, incluyendo la construcción de portafolios ajustados a su perfil de riesgo y metas.
Humberto García de Alba, CEO de BBVA Global Wealth Advisors, destacó que la apertura en Estados Unidos responde al potencial de este mercado y a su estrecha relación con Latinoamérica, especialmente Colombia. “Lo que estamos llevando hoy a Estados Unidos es la posibilidad de que inversionistas tengan la opción de diversificar su portafolio”, afirmó.
Relacionado: BBVA Colombia multiplicó su utilidad neta en primer semestre de 2025, alcanzando $135.793 millones
Estos son los servicios que se ofrecerán
La expansión fortalece la estrategia de banca privada Internacional de BBVA, dentro de su unidad global de Asset Management & Global Wealth, que integra capacidades en mercados clave como España, Suiza y ahora Estados Unidos.
En Colombia, la banca Wealth está dirigida a clientes que buscan asesoría especializada, opciones de inversión sofisticadas y acompañamiento estratégico en la gestión de su patrimonio. El modelo de atención es exclusivo, personalizado y diseñado a la medida de cada perfil.
Entre sus servicios se incluyen compra y venta de bonos, CDT, TES y acciones; inversión internacional vía el Mercado Global Colombiano; CDT con tasas diferenciales; portafolios diversificados en renta fija y variable; y financiación para vivienda, leasing, crédito rotativo y vehículos, con cobertura total para modelos híbridos y eléctricos. También ofrece coberturas de riesgo financiero y tarjetas premium con beneficios para viajeros frecuentes.