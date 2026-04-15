Benfica, Ajax y Chelsea son los clubes europeos que más plata generan gracias a sus canteras

El negocio de las canteras en el fútbol europeo ya mueve cifras comparables con grandes operaciones de fichajes. Entre 2015 y 2025, solo cinco clubes superaron los 400 millones de euros en ventas de jugadores formados en sus academias, según el más reciente informe del CIES Football Observatory. Este dato confirma que la formación dejó de ser un área deportiva para convertirse en una fuente estructural de ingresos.
El liderazgo lo tiene el Benfica de Portugal, con 589 millones de euros generados en traspasos de canteranos durante la última década. La cifra no solo lo ubica como el club más eficiente en este modelo, sino que también lo posiciona por encima de varios equipos que invierten grandes sumas en fichajes. En promedio, el Benfica ha generado cerca de 59 millones de euros anuales solo por talento propio.
En segundo lugar aparece el Ajax de Ámsterdam, con 454 millones de euros, manteniendo una tradición histórica de formación que combina resultados deportivos con ingresos constantes. El podio lo completa el Chelsea de Inglaterra, con 442 millones de euros, impulsado por una estrategia basada en préstamos y ventas de jugadores jóvenes.
Fuera del top tres aparecen dos equipos de la Lige 1: el Olympique Lyon suma 423 millones de euros, Sporting de Portugal con 417 millones de euros, mientras que el Mónaco de alcanza 382 millones. Estos equipos reflejan el peso de Francia y Portugal como mercados exportadores de talento en Europa.
Canteras en Europa: ingresos superan fichajes en varios clubes
El dato clave del informe es que estos ingresos no son extraordinarios ni aislados. Los clubes líderes han convertido sus academias en unidades de negocio con flujos recurrentes. En términos financieros, esto reduce la dependencia de capital externo y equilibra los balances frente a la volatilidad del mercado de transferencias.
Un caso relevante es el del Manchester City, que supera los 400 millones de euros en ventas de canteranos, a pesar de ser reconocido por su inversión en fichajes. Esto evidencia que incluso los clubes con alto gasto priorizan la monetización del talento joven.
En España, el primer club en la lista de canteras más valiosas es el Real Madrid, con 395 millones de euros. Aunque no supera la barrera de los 400 millones, se mantiene cerca del top cinco. El jugador que más ingresos generó para el club es Álvaro Morata, lo que muestra cómo ventas puntuales pueden impactar significativamente las cuentas.
El segundo equipo español es la Real Sociedad, con 266 millones de euros. Más atrás aparecen el Villarreal, con cifras superiores al Barcelona, que registra 203 millones, y el Atlético de Madrid aparece más atrás en el ranking con 181 millones de euros.
La comparación muestra una diferencia clara: mientras clubes como Benfica o Ajax superan los 450 millones, los principales equipos españoles, salvo el Real Madrid, están por debajo de los 300 millones. Esto sugiere una menor eficiencia en la monetización del talento formado internamente.
Como curiosidad, el Benfica ha generado más ingresos por canteranos en una década que varios clubes medianos europeos en toda su historia por transferencias totales. Además, su cifra de 589 millones supera el costo de múltiples fichajes récord en Europa, lo que evidencia la escala del modelo.
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El informe concluye que la formación de jugadores se consolida como uno de los pilares económicos del fútbol. Con ingresos que en algunos casos superan los 500 millones de euros, las canteras ya no son solo una apuesta deportiva, sino un activo financiero clave dentro de la industria.