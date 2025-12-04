Bolsa de Colombia tuvo jornada de corrección: Sura, Argos y Cibest bajaron

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 03 de diciembre de 2025 en 2.105,66 puntos registrando una variación negativa de – 0,48 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 52,63 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 2.000 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 2.117 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $117.159 millones, mostrando una variación negativa de 9,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $128.881 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,34 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $18.231 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest ordinaria (Cibest + 1,18 %) que negoció $16.495 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Sura ordinaria (Gruposura – 0,73 %) que transaron un monto de $15.759 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos:
- En el primer lugar, Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que retrocede –2,21 %.
- En la segunda casilla, los títulos preferenciales de Grupo Argos (PFGrupoarg) que caen – 1,52 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Cibest preferencial (PFCibest) que bajaron – 1,34 %.
Las acciones de Davivienda preferencial (PFDavvnda) suben 3,71 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap