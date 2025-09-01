Anuncian paso clave para entrega de bono pensional en Colombia: Beneficiados deben cumplir este trámite

El gobierno del presidente Petro dio a conocer avances importantes sobre la iniciativa de entregar un bono pensional en Colombia.
De acuerdo con el mandatario, ya están listos los recursos para poder otorgar el beneficio a la población que, siendo adulta mayor, se encuentra por debajo de la línea de pobreza.
Este beneficio del bono pensional fue aprobado por el Congreso de la República dentro de la reforma pensional, que sigue bajo estudio de la Corte Constitucional.
El presidente Petro dijo: “A lo que hemos venido es que el DPS se encarga este año, no el año entrante, ya no esperaremos, podemos hacerlo, nos va a costar, pero no lo pagará el pueblo, que de un millón ochocientos mil viejos y viejas muy pobres pasemos a tres millones que puedan ganarse el suficiente bono pensional para tener un plato de sopa caliente y desayuno y comida y un colchón”.
Al tiempo que indicó que “venimos aquí, a decirle a cada anciano y a cada anciana de Bucaramanga, de Santander, de Colombia toda, y hasta aspiramos que algunos que se tuvieron que ir en el exterior –viven y nos tratan mal allá– puedan tener un bono pensional”.
Más puntos clave del bono pensional en Colombia
El objetivo es que con este bono pensional en Colombia estos adultos mayores puedan comprar comida, “un desayuno caliente todos los días, no una limosna”.
A partir de los próximos días se espera que todo adulto mayor de más de 75 años, que no tenga pensión se inscriba en las listas para que el DPS empiece a entregar el bono pensional.
La convocatoria se abrirá para que 1,4 millones de adultos mayores puedan inscribirse y acceder a la renta básica solidaria mensual de $230.000.
El beneficio del bono pensional en Colombia está dirigido a hombres y mujeres en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, que no cuentan con pensión. Con este ajuste las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 pasarán de recibir $80.000 a $230.000.