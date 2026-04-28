Brighton hará historia y construirá el primer estadio exclusivo para fútbol femenino en Europa

Brighton & Hove Albion anunció la construcción del primer estadio en Europa diseñado exclusivamente para un equipo femenino de fútbol. El proyecto tendrá capacidad para 10.000 espectadores y estará ubicado junto al American Express Stadium, sede del equipo masculino. Ambas infraestructuras estarán conectadas por un puente peatonal que facilitará el tránsito de aficionados.
El terreno donde se levantará el nuevo estadio fue adquirido en 2025. Según el club, el objetivo es crear un espacio adaptado a las necesidades de jugadoras, cuerpo técnico y aficionados. La inauguración está proyectada para la temporada 2030/31, sujeta a la aprobación de los permisos de construcción.
Brighton llega a este anuncio con un avance deportivo reciente en la Women’s Super League. En la temporada 2024/25 finalizó en la quinta posición, mejorando el noveno lugar del año anterior. Actualmente se mantiene en la parte alta de la tabla, con aspiraciones de competir con los clubes líderes.
El proyecto es impulsado por Tony Bloom, propietario del club, quien también ha liderado el crecimiento del equipo masculino, que está cerca de clasificar por primera vez a la Champions League. Bloom afirmó que el plan ha generado interés local e internacional y responde al crecimiento del fútbol femenino.
Brighton apuesta por infraestructura exclusiva en fútbol femenino
El nuevo estadio se diseñará bajo la filosofía “built for her”, centrada en las necesidades específicas del fútbol femenino. Esto incluye instalaciones deportivas, espacios de entrenamiento y servicios para aficionados. El club ya había invertido en su centro de entrenamiento en Lancing, ubicado a unos 20 minutos del nuevo proyecto.
Paul Barber, director ejecutivo del Brighton, señaló que el estadio responde a una estrategia de crecimiento sostenible. La capacidad de 10.000 espectadores está alineada con las regulaciones de la Women’s Super League y busca ajustar la oferta a la demanda actual del fútbol femenino. Según el directivo, se trata de un modelo de “dimensionamiento correcto” para consolidar la base de seguidores.
De acuerdo con datos de la Federación Inglesa de Fútbol, la asistencia promedio en la Women’s Super League ha crecido en los últimos años, impulsada por eventos como la Eurocopa Femenina 2022, que registró más de 87.000 asistentes en la final en Wembley. Este contexto ha llevado a los clubes a fortalecer sus estructuras.
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El Brighton prevé que el nuevo estadio genere impacto económico en la región. El club estima la creación de empleos, oportunidades de formación y desarrollo local. La inversión también busca fortalecer la capacidad del equipo para atraer talento y ampliar su base de aficionados.