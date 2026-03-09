Un campeón del mundo está bajo investigación por apuestas en la Premier League

El arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez, campeón del mundo en Qatar 2022 y actual jugador del Aston Villa en la Premier League, está bajo investigación en Inglaterra por su participación en campañas publicitarias de apuestas deportivas. La Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) evalúa si el portero violó las normas que prohíben a los futbolistas promocionar de forma directa plataformas de apuestas mientras compiten en ligas organizadas por ese organismo.
La investigación se originó tras revelaciones del medio especializado The Athletic, que señaló que Martínez es embajador desde 2024 de la plataforma de apuestas Bplay para el mercado argentino. En esas campañas aparece como imagen principal de la marca en publicidad dirigida a Sudamérica.
La normativa inglesa establece restricciones estrictas para los jugadores profesionales. Según el reglamento de la FA, los futbolistas tienen prohibido promocionar o avalar cualquier actividad de apuestas, especialmente si estas ofrecen cuotas sobre competiciones en las que participan, como la Premier League, la FA Cup o torneos europeos.
En el caso de Martínez, el conflicto surge porque Bplay ofrece apuestas en torneos en los que el portero participa con Aston Villa, club con el que compite regularmente en la Premier League y torneos internacionales.
Las reglas de apuestas en la Premier League
Las regulaciones del fútbol inglés buscan evitar conflictos de interés o sospechas de manipulación de partidos. Por esta razón, los jugadores tienen prohibido promocionar apuestas a título personal, aunque los clubes sí pueden firmar acuerdos comerciales con casas de apuestas bajo determinadas condiciones.
Actualmente, Aston Villa tiene como patrocinador principal a Betano, una plataforma de apuestas que aparece en el pecho de su camiseta. Este tipo de acuerdos está permitido hasta la temporada 2026/2027, cuando la Premier League implementará una nueva restricción para eliminar este tipo de publicidad en la parte frontal de las camisetas.
La diferencia clave está en el alcance de los contratos. Mientras los clubes negocian patrocinios institucionales, los futbolistas no pueden promover apuestas de forma individual para evitar conflictos de intereses.
La relación entre fútbol y apuestas mueve miles de millones de dólares al año. Según la consultora GlobalData, el mercado mundial de apuestas deportivas superó los US$80.000 millones en ingresos en 2024, con el fútbol como el deporte más apostado del planeta.
Antecedentes de sanciones en Inglaterra
El caso de Martínez no es el primero en la Premier League. En 2019, el defensor colombiano Yerry Mina, entonces jugador del Everton, fue sancionado por la FA tras aparecer en un comercial de una casa de apuestas en Colombia. La multa fue de 10.000 libras esterlinas, cerca de 12.000 euros al cambio de ese momento.
Aunque la sanción fue económica y no deportiva, el caso marcó un precedente sobre la aplicación de las normas fuera del Reino Unido. Incluso si la publicidad está dirigida a otro país, los futbolistas que compiten en Inglaterra deben cumplir las reglas de la FA.
Por ahora, ni Aston Villa ni el entorno de Martínez han hecho declaraciones oficiales sobre el proceso. La federación inglesa confirmó que está revisando el caso y evaluará si la participación del arquero en las campañas publicitarias constituye una infracción.
Recomendado: La Premier League lanzará su propio Netflix de fútbol
Una posible sanción no afectaría su participación en el club, pero sí podría implicar una multa económica o la obligación de retirar su imagen de campañas relacionadas con apuestas.