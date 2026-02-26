La Premier League lanzará su propio Netflix de fútbol

La Premier League de Inglaterra, la liga de fútbol más lucrativa del mundo, iniciará su transición hacia un modelo de negocio directo al consumidor mediante el lanzamiento de «Premier League Plus». Richard Masters, director ejecutivo de la competición, confirmó en la cumbre Business of Football del Financial Times que la plataforma debutará inicialmente en Singapur.
El objetivo es centralizar la transmisión de los 380 partidos de la temporada en un ecosistema digital propio, eliminando la dependencia absoluta de operadores externos en mercados estratégicos.
Este proyecto, que ya es apodado en la industria como «Premflix», contempla una suscripción mensual estimada en 10 libras (aproximadamente $50.000). La plataforma tendrá presencia potencial en 188 países y ofrecerá un archivo histórico de temporadas anteriores. Con una audiencia global de 1.870 millones de personas, la liga busca controlar datos clave como la tasa de cancelación, precios y distribución, tareas que históricamente delegaba en cadenas como Sky Sports o NBC.
En Sudamérica, la transición será gradual. Según reportes de The Guardian, The Walt Disney Company ya extendió sus derechos de transmisión en la región hasta 2031 a través de ESPN. Esta operación involucra una inversión cercana a los 450 millones de euros, lo que representa un incremento del 25 % en el valor de los derechos para este mercado. Mientras el plan piloto se consolida en Asia, los ingresos por contratos internacionales siguen sosteniendo la economía de los clubes ingleses.
El impacto económico para la Premier League del modelo directo al consumidor
El cambio de estrategia de la Premier League responde a una necesidad de maximizar márgenes de beneficio. Al gestionar su propia plataforma, la liga deja de ser solo una proveedora de contenido para convertirse en una empresa de tecnología y servicios. La inversión en «Premier League Studios», un nuevo centro de producción en Londres, demuestra que la competición busca estandarizar la calidad de sus transmisiones a nivel mundial sin intermediarios.
Para entender la magnitud del negocio, basta con comparar la inversión de Disney en Sudamérica con el presupuesto de producción de grandes obras de entretenimiento. Los ingresos generados por los derechos de un solo mercado extranjero superan el costo de producir dos películas de alto presupuesto de Marvel simultáneamente.
Por ahora Singapur funcionará como el mercado de prueba para medir la viabilidad técnica y comercial. Richard Masters señaló que, si el modelo es exitoso, será replicado globalmente. Esta movida es una respuesta directa al cambio en los hábitos de consumo, donde los aficionados prefieren seleccionar partidos individuales en dispositivos móviles por encima de los paquetes de televisión por cable tradicionales.
La Premier League es vista actualmente en 189 países, superando la presencia diplomática de muchas naciones. Con este paso, la liga no solo busca captar los ingresos por suscripción, sino también los valiosos datos de comportamiento de casi 2.000 millones de espectadores para optimizar sus estrategias de patrocinio y publicidad personalizada en tiempo real.