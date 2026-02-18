Manchester City al borde del abismo: podría descender hasta la quinta división en Inglaterra

El caso disciplinario contra Manchester City avanza hacia un fallo que puede redefinir la regulación financiera del fútbol inglés. La Premier League formuló más de 100 cargos por presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 2018, en un proceso que comenzó formalmente en 2023. El veredicto se espera en los próximos meses, tras alegatos finales presentados en 2024.
La liga inglesa acusa al club dirigido por Pep Guardiola de no entregar información financiera veraz durante casi una década, de incumplir reglas de rentabilidad y sostenibilidad, y de no cooperar con la investigación iniciada en 2018. El caso se originó tras la filtración conocida como Football Leaks, que expuso contratos de patrocinio y documentos internos que luego fueron analizados por la organización.
En total, los cargos se dividen en cuatro bloques: 80 por información financiera inexacta entre 2009 y 2018; 7 por violar reglas de rentabilidad entre 2015 y 2018; 35 por falta de cooperación con la investigación; y 5 por incumplimientos relacionados con regulaciones de la UEFA. Inicialmente se habló de 115 infracciones, aunque la propia liga ajustó la cifra por un error en la enumeración.
El club, adquirido en 2008 por el Abu Dhabi United Group, registró ingresos récord de 712 millones de libras esterlinas en la temporada 2022/2023, según su reporte financiero oficial, la cifra más alta en la historia de la Premier. En ese mismo ejercicio reportó ganancias antes de impuestos por 80 millones de libras. En paralelo, bajo la dirección de Guardiola, el equipo ganó seis ligas inglesas y en 2023 obtuvo su primera UEFA Champions League.
Sanciones al Manchester City: multas, puntos y posible expulsión de la Premier League
El reglamento de la Premier permite sanciones que incluyen multas económicas, deducción de puntos e incluso la expulsión del campeonato. No establece de forma automática un descenso directo a la quinta división. Sin embargo, si el club fuera expulsado, la situación se trasladaría a la English Football League (EFL), que administra Championship, League One y League Two.
La quinta categoría corresponde a la National League, considerada el primer nivel no profesional del sistema inglés. La EFL no está obligada a aceptar de manera automática a un club expulsado de la Premier. Ese vacío reglamentario alimenta la hipótesis de un descenso administrativo extremo, aunque expertos en derecho deportivo sostienen que sería una medida sin precedentes.
En la historia reciente del fútbol inglés, los castigos más severos han sido deducciones de puntos. En 2009, el Portsmouth perdió nueve puntos por entrar en administración financiera. En 2023, el Everton recibió una sanción inicial de 10 puntos (luego reducida) por incumplir reglas financieras. Ningún club ha sido enviado directamente a la quinta categoría por infracciones económicas.
Una deducción masiva podría provocar un descenso deportivo inmediato. Por ejemplo, una resta de 30 puntos en una temporada suele ser suficiente para ubicar a un equipo en zona de descenso, considerando que el promedio para evitar caer ronda los 40 puntos en 38 jornadas. En ese escenario, el City bajaría al Championship por rendimiento, no por decisión administrativa.
Impacto económico y comparación histórica en el fútbol inglés
La Premier League es la liga con mayores ingresos del mundo. En el ciclo 2022/2025 firmó contratos de derechos de televisión por más de 10.500 millones de libras, según datos oficiales. Una eventual expulsión del Manchester City impactaría no solo al club, sino al reparto de ingresos comerciales y televisivos.
Como comparación, en 2020 el City fue sancionado por la UEFA con dos años sin competiciones europeas por supuestas violaciones al Fair Play Financiero. Sin embargo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo revocó la exclusión y solo dejó una multa de 10 millones de euros. Ese antecedente es citado por aficionados que dudan de un castigo severo.
Si el club ciudadano descendiera a la quinta división, enfrentaría equipos semiprofesionales con presupuestos anuales inferiores a 5 millones de libras, frente a una plantilla del City valorada en más de 1.000 millones de euros. La brecha económica sería la mayor registrada en el fútbol inglés moderno.
El veredicto está en manos de una comisión independiente de tres miembros. Cualquiera de las partes podrá apelar. El fallo marcará un precedente sobre el control financiero en la liga más rentable del planeta. Mientras no haya sentencia, el Manchester City compite con normalidad y el debate sobre un posible descenso a quinta división sigue abierto.