El Gobierno de México informó que Nemesio Rubén Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco.
‘El Mencho’ era hasta el momento el capo más buscado por el Gobierno de los Estados Unidos, con una recompensa que ascendía a los US$15 millones.
El operativo, que se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, derivó en una ola de caos que incluye enfrentamientos en la zona. De momento, las autoridades mantienen un amplio despliegue de seguridad en el lugar.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ha señalado a través de sus redes sociales que se han reportado daños en la infraestructura y otras acciones que han impedido poner orden.
«Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. «A raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades».
Situación actual de los aeropuertos
El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó a la comunidad aeroportuaria que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) se encuentra operando con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.
“Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones. La terminal aérea se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales”, indicó el GAP.
La entidad también indicó que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. Además, instó a los usuarios a mantener la calma.
Comunicado oficial:
Por otro lado, la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad por cuenta de la situación de orden público que se vive en Jalisco.
“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras relacionados y la actividad delictiva, los ciudadanos estadounidenses en los lugares mencionados deben refugiarse en el lugar hasta nuevo aviso”, menciona el comunicado.
La entidad también indicó que los ciudadanos deben evitar las áreas cercanas a la actividad policial y monitorear los medios locales para obtener actualizaciones.
Se informa que, en el estado de Jalisco, se registran al momento 21 bloqueos carreteros activos. Las fuerzas federales y estatales se encuentran desplegadas; todos los puntos están en proceso de control registrando un flujo a baja velocidad pero constante, de igual forma cinco ya…
