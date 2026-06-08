Cierre de importante aeropuerto en Colombia afectaría transporte aéreo en el suroccidente del país

La actividad registrada en el volcán Puracé sigue generando impactos en la operación aérea del suroccidente colombiano. La Aeronáutica Civil informó este lunes que se mantiene el cierre temporal del Aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán, como medida preventiva para garantizar la seguridad de los vuelos.
La decisión responde al riesgo que representa la presencia de ceniza volcánica para las aeronaves, especialmente por la posible afectación de los motores durante las operaciones de despegue y aterrizaje.
Según la autoridad aeronáutica, la emergencia ha generado afectaciones en cinco rutas comerciales y en los procedimientos de aproximación y salida de varias terminales aéreas del suroccidente del país. Entre los trayectos impactados se encuentran operaciones desde y hacia Cali, Puerto Asís y Florencia, así como conexiones con los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.
La Aerocivil explicó que los análisis técnicos, apoyados en reportes del Centro de Avisos de Ceniza Volcánica (VAAC) de Washington y del Observatorio Vulcanológico de Colombia, identificaron un área de influencia de ceniza volcánica sobre Popayán y sectores cercanos.
Aerocivil mantiene monitoreo permanente en el Aeropuerto Guillermo León Valencia
La entidad señaló que el fenómeno se ha presentado de manera intermitente, con episodios de emisión de ceniza alternados con periodos de calma, por lo que especialistas meteorológicos y controladores aéreos continúan monitoreando la evolución de la situación.
Recomendado: Tráfico aéreo en Colombia mantuvo dinamismo al cierre del primer trimestre de 2026
Mientras se determina que las condiciones son completamente seguras para la navegación aérea, la Aerocivil recomendó a los viajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas, ya que podrían registrarse demoras, modificaciones en los itinerarios o cancelaciones de vuelos.