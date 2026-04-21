Codirector Giraldo dice que no sabe si el ministro de Hacienda asistirá a Junta del BanRep este mes

El codirector del Banco de la República, César Giraldo, confirmó su asistencia a la sesión de la Junta Directiva del emisor de este mes, el jueves de la próxima semana, pero aseguró que no sabe si el ministro de Hacienda vaya, casi un mes después de que el titular de la cartera manifestara su intención de retirarse de un espacio que, por estatutos, él preside.
En una entrevista, el economista insistió en que el sistema monetario colombiano ha sido “bastante injusto” al beneficiar solo al sector financiero. De hecho, dijo que el manejo de la tasa de interés por parte del banco central está generando una burbuja especulativa.
Además, señaló que la tasa de interés no es el único instrumento con que cuenta el Banco de la República para controlar la inflación, como han manifestado el gerente y otros codirectores, sino que también se puede recurrir a los agregados monetarios y el encaje bancario.
Sus propias proyecciones le apuntan a que este año cierre con una variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 5,8 %. “La tasa de interés ha subido, en tanto la inflación no cede”, señaló.
Según Giraldo, cuando el ajuste se hace solo a través de la tasa de interés se benefician, en primer lugar, los rentistas, es decir, el sector financiero.
Respecto a los cuestionamientos al desbalance de las cuentas públicas, el codirector reconoció que Colombia tiene un problema fiscal y dijo que es necesario resolverlo. Sin embargo, manifestó que es un problema de toda la sociedad, aunque ha sido “cómodo culpar al Gobierno”.
A pesar de que el codirector ha defendido las políticas y posiciones del Gobierno en los temas mencionados y también en el incremento del salario mínimo, sobre el cual dijo que servía para redistribuir el excedente en la economía, aseguró que no tiene alguna afinidad ideológica con ningún presidente.
Finalmente, el economista defendió su análisis y dijo que llegó al BanRep con su propia opinión y una tradición, “no solo entramos a adoptar dogmas”, sentenció.
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