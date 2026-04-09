La agrupación ‘Colombia Canta y Encanta’ marca un hito en su internacionalización con un show especial en Río de Janeiro (Brasil) en julio y su regreso a EE. UU. en abril.
La delegación estará conformada por un grupo de 30 talentos entre los nueve y los 20 años que se preparan para llevar bambucos y torbellinos a espacios donde nuestra música andina normalmente no llegaría.
La gira de espectáculos es resultado de un proyecto que busca empoderar a las nuevas generaciones a través del arte y la sensibilidad, mostrando al mundo la cara más vibrante y cultural de Colombia.
Detrás de esta iniciativa se encuentra Silvia Zapata, fundadora y directora de la organización. Bajo su liderazgo y evidente capacidad de trabajo, lo que comenzó como un pequeño grupo de 12 niños en una casa alquilada se ha transformado en una institución de gran alcance e impacto.
Destacado: TikTok ayudará a pequeños empresarios de Colombia a vender más por internet; capacitará en ecommerce
La metodología de Zapata, potenciada por aprendizajes actualizados constantemente en experiencias como su paso por La Voz Senior, se enfoca en la emotividad y el vínculo familiar. En ‘Colombia Canta y Encanta’, los padres no son solo espectadores, son parte esencial en la formación de sus hijos, siendo testigos de cómo la música transforma la dinámica del hogar.
«Queremos llevarle el arte de sus raíces a los colombianos en el exterior que han tenido que dejar su tierra, y mostrarle al mundo que somos un país de gente sensible y talentosa», afirmó.
Fiel a su filosofía de inclusión, la escuela abre sus convocatorias en los primeros meses del año y ofrece programas de becas y subsidios, asegurando que todos los niños y niñas con el deseo de cantar y encantar tengan un lugar en esta gran familia.
Destacado:Addi será ahora compañía de financiamiento y tendrá cuenta de ahorros remunerada “competitiva”