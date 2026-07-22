Colombia recupera la confianza de los mercados: riesgo país cae a niveles no vistos desde 2021

La percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales viene experimentando una mejoría en las últimas semanas.
El indicador de las primas de seguros contra impago de la deuda o Credit Default Swaps (CDS), que se acercó a los 400 puntos básicos (pb) en su referencia a cinco años a finales de 2022, descendió hasta situarse en 144 pb, un nivel que no se registraba desde mayo de 2021.
Este hito sitúa la prima de riesgo muy cerca del promedio de 134 pb que el país mantuvo entre 2011 y 2021, periodo en el que Colombia gozaba de una calificación de grado de inversión en su deuda, caracterización que perdió en 2021 cuando empezaron las pérdidas en la nota soberana.
“Cuando el CDS disminuye, significa que el mercado está cobrando una prima menor por asegurar la deuda del país, lo que refleja una percepción de menor riesgo de crédito y, por lo tanto, una mayor confianza en la capacidad de pago futura del gobierno”, explicó el Grupo Cibest, tras ser consultado por Valora.
Los expertos han destacado que la reducción del riesgo país se traduce directamente en un alivio para las finanzas públicas, pues con ella disminuye también el costo relativo de financiación para la Nación, lo que deriva en una menor emisión de deuda pública o consecución de créditos.
Además, este clima de confianza ha incentivado la llegada de capitales extranjeros, que en el primer semestre del año adquirieron cerca de $23 billones en títulos de deuda pública (TES), de acuerdo con Alejandro Rojas, economista del Banco de Bogotá.
Esta entrada de dólares, sumada a las altas tasas de interés ofrecidas por el Banco de la República (actualmente en el 12 % y con la expectativa de que lleguen al 12,50 % a final de mes), ha fortalecido el peso colombiano, posicionando a la tasa de cambio local como una de las de mejor desempeño en la región.
Por qué Colombia sobresale frente a sus pares regionales
Si bien existe una tendencia global de mejora del CDS en los mercados emergentes, Colombia ha mostrado un desempeño superior al de sus vecinos.
En abril, mientras el CDS de Colombia caía 24 puntos, el de Chile y Brasil lo hacía en 20 y el de México en 21. Dicho proceso en la región se extendió a mayo. Sin embargo, la brecha se amplió en junio: mientras países como Perú, Brasil y Chile vieron una estabilización o ligeros aumentos, Colombia registró una caída drástica de 63 puntos básicos en un solo mes.
«A nivel local, en junio, Colombia sobresalió mucho más mientras se celebraban las elecciones locales, que confirmaron que habría un cambio de gobierno y generaron expectativas de mejoras en los mercados», destacó Rojas. También dijo que la situación fiscal del país, solo por el cambio de gobierno, es percibida como menos apremiante que la que experimentan hoy en día países como Brasil, lo que aumenta el atractivo de los activos locales.
El Grupo Cibest lo resumió así: “El mercado ha venido incorporando expectativas de una mayor disciplina fiscal y de políticas más favorables para la inversión, el crecimiento económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas desde que empezó a asignar una mayor probabilidad a un gobierno percibido como más promercado”.
Y es que antes de la primera vuelta presidencial, Colombia mantenía una prima de riesgo significativamente superior a la de varios de sus pares regionales; luego de ello, la trayectoria del CDS comenzó a diferenciarse de la observada en otros países producto de una compresión mucho más pronunciada, lo que confirma que la tendencia es producto de factores locales, según la entidad financiera.
En ello coincidió Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas de Credicorp Capital, para quien los mercados han reaccionado positivamente a los anuncios de la nueva administración.
“Las declaraciones del presidente electo y del ministro de Hacienda designado fueron bien recibidas por el mercado, así como las reuniones de alto nivel en Washington con José Manuel Restrepo porque el gran mensaje es intentar mejorar las cuentas fiscales tras el gran deterioro que se ha venido dando”, dijo.
A esto se suma, según dijo, el hecho de que los elevados precios del petróleo han favorecido los términos de intercambio del país.
Que esperan los expertos hacia adelante
Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas de Davivienda, planteó la duda de que el cambio en el riesgo país obedezca a un exceso de optimismo en lugar de un reflejo de la confianza en el cambio de gobierno, teniendo en cuenta que “el ajuste fiscal no será una tarea para nada sencilla y los inversionistas entienden que tomará su tiempo”.
El Grupo Cibest, por su parte, anticipa episodios de volatilidad en el comportamiento del CDS que dependerán en buena medida de la capacidad del nuevo gobierno para materializar las expectativas que hoy está descontando el mercado.
“La reducción del CDS es una señal positiva porque refleja una mejor percepción de riesgo por parte del mercado, sin embargo, por sí sola no permite concluir una mejora en la calificación soberana. Con la reciente compresión, Colombia ha convergido hacia niveles más acordes con su calificación actual de BB, pero todavía no está descontando escenarios propios de un emisor con grado de inversión”, manifestó la firma como respuesta a un cuestionario.
Po ello, Rojas fue enfático en que la reducción de la prima de riesgo está a merced de que se cumplan las proyecciones fiscales y macroeconómicas optimistas del nuevo gobierno, así como su respeto a la independencia de instituciones como el Banco de la República y el manejo que le den a temas como el salario mínimo. “Una mejora en calificación crediticia que lleve a Colombia a grado de inversión depende de la materialización sostenida de las expectativas políticas”, dijo.
De hecho, para otros expertos, la recuperación formal del grado de inversión por parte de las calificadoras de riesgo todavía se ve como un proceso de largo aliento, tomando como referencia lo que ocurrió en los 2000, cuando el país estuvo en una situación similar.
Velandia fue enfático en que esta podría tomar incluso 10 años, dependiendo del ritmo al que se logre reducir el gasto y el endeudamiento del Ejecutivo. “Hoy por hoy todavía la tendencia a las calificaciones es a la baja, aunque no se descarta que en tres años se vean outlooks positivos; pero para recuperar el grado de inversión tendría que haber tres subidas de notas”, refirió.
Para ello, indicó, la clave es tomar medidas que le apunten a estabilizar la deuda pública. “Creo que las medidas del nuevo gobierno van a ir en la dirección correcta, pero eso no va a pasar en cinco o seis años”, lamentó.
El economista también mencionó como un factor clave la relación del Gobierno con el Congreso y la aprobación de los proyectos de ley que se tramiten en relación, por ejemplo, con el recorte del gasto público. “Creo que ese va a ser el foco inicial del gobierno de Abelardo de la Espriella”.
Los analistas coinciden en que el mercado ya ha incorporado las expectativas positivas, pero la consolidación de esta mejora dependerá de la materialización efectiva del ajuste fiscal y de que la inflación retorne finalmente al rango meta del Banco de la República.
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