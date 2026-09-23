Colombia tardaría una década en volver a la meta de inflación del 3 % y solo lo lograría hasta 2028: Bancolombia

El equipo de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia plantó un escenario caracterizado por la recomposición de los motores de la economía, la persistencia de tasas de interés elevadas y la urgencia de realizar un ajuste fiscal profundo.
Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, señaló durante la actualización de sus perspectivas macroeconómicas que, aunque por estos días el mercado sigue cargado de optimismo, “hay fundamentales económicos que están bajo revisión».
En primer lugar, Bancolombia revisó al alza sus expectativas de cierre de inflación para 2026 hasta el 6,7 % (frente al 6,4 % previsto anteriormente) y reveló que anticipa que para 2027 el indicador se ubicará en el 5,5 %.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Clavijo explicó que, durante el primer semestre de 2027, el Fenómeno de El Niño presionará los precios de los alimentos y las tarifas de servicios regulados, llevando la inflación anual a superar temporalmente el 7 %. Aunque se espera una corrección en la segunda mitad de ese año, la lentitud de la convergencia postergará el retorno al rango meta fijado por el emisor.
La vocera de la entidad advirtió también sobre la prolongada desviación del indicador respecto al objetivo oficial del 3 % (o el techo de tolerancia del 4 %): «Tomará hasta el 2029 retornar a la meta de inflación y en 2028 se ubicará el rango alto de la misma, lo cual significa que el Banco de la República completaría una década sin cumplir su meta».
Por otro lado, los expertos de la entidad financiera proyectan que el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia registrará una expansión del 2,6 % en 2026 y se moderará levemente al 2,4 % en 2027. Pese a este desempeño, la entidad mantiene un sesgo optimista sobre la capacidad de resistencia del aparato productivo nacional.
Tal como destacó Clavijo durante la presentación de las proyecciones, el grupo de expertos de la entidad sostiene «una visión más constructiva que otros analistas”; de hecho, su perspectiva de crecimiento es superior a la del mercado y otros actores como el mismo banco central.
Esta dinámica de crecimiento responderá a un contrapeso de fuerzas que tiene que ver con la desaceleración del gasto público y la pérdida de tracción en el consumo privado (que pasará de crecer 2,7 % en 2026 a 2,2 % en 2027 por el agotamiento en la compra de bienes durables).
Sumado a esto, la reactivación paulatina de la inversión fija, que repuntaría un 4,7 % en 2027 impulsada por los sectores de construcción, infraestructura y minería, contribuiría al desempeño de la economía, sumada a los trabajos de reconstrucción tras el reciente evento sísmico en el país, los cuales aportarían cerca de 0,2 puntos porcentuales adicionales al PIB.
Tasas de interés elevadas por más tiempo
Debido a los riesgos inflacionarios y a un contexto internacional marcado por políticas monetarias contractivas, Bancolombia proyecta que la tasa de interés de referencia del Banco de la República se mantendrá en el 12 % durante el resto de 2026 y hasta septiembre de 2027.
Según sus proyecciones, únicamente en el cuarto trimestre de 2027 la Junta Directiva iniciaría recortes graduales para ubicar la tasa en un 11,50 % al cierre de ese año.
Finalmente, en el frente fiscal, el reporte califica la consolidación de las finanzas públicas como un ajuste «doloroso, pero necesario». La entidad prevé un déficit total del del 7,9 % del PIB en 2027, lo que demandará un recorte en el gasto cercano a los $30 billones (alrededor del 1,5 % del PIB) mediante contención en el funcionamiento y ajuste en la inversión pública.
—