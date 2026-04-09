La directora del DANE, Piedad Urdinola, confirmó que Colombia tuvo en marzo la inflación más alta desde septiembre de 2024. El mes pasado, la cifra llegó a 5,56 %, mientras que un año y siete meses atrás había alcanzado el 5,81 %.
La funcionaria explicó que el mayor aporte al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año lo tuvo alojamiento y servicios públicos, que puso 0,26 puntos porcentuales.
Lo anterior se presentó como consecuencia de factores como pagos de cuotas de administración y otros rubros que normalmente se causan en el primer trimestre del año. Eso sí, Urdinola destacó que algunos servicios públicos han desacelerado sus alzas.
¿Por qué Colombia tuvo en marzo la inflación más alta desde septiembre de 2024?
De otro lado, confirmó que alimentos y bebidas no alcohólicas fue el segundo sector que más aportó a la inflación, pero también el segundo que más se incrementó.
Según la directora del DANE, “es importante anotar que el grueso de los aumentos está en frutas frescas y en particular el mango y el limón”. Igualmente, hubo otros aportes clave de productos como la carne de res, la lecha y el tomate.
Finalmente, señaló que el rubro de información y comunicación fue la sorpresa del mes, ya que creció casi 3 %, luego de seis meses de no registrar incrementos.
“Lo que vemos es el ajuste de precios, en estos primeros meses del año todos los bienes y servicios hacen sus ajustes. En enero y febrero sentimos la mayoría de ellos y este mes (marzo) lo hicieron los servicios de datos de telefonía móvil y paquetes de voz”, anotó.