Colombianos duplican compra de televisores cuando la Selección clasifica al Mundial

La clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 vuelve a activar uno de los ciclos de consumo más fuertes del país: la compra de televisores y tecnología para ver fútbol. Durante los periodos premundialistas, las ventas de productos como televisores, alimentos y bebidas crecen entre 30 % y 50 % en las jornadas de partido, según estimaciones de la Federación Nacional de Comerciantes.
El efecto se refleja con claridad en el mercado de televisores. Datos de Olímpica S.A. muestran que en los meses previos y durante los torneos mundialistas los hogares colombianos aprovechan para renovar equipos y mejorar la experiencia de ver los partidos en casa. El comportamiento es recurrente: cuando la selección participa, el consumo tecnológico se dispara.
Durante Rusia 2018, en los meses de mayo, junio y julio se vendieron 22.500 televisores en esta cadena de retail, lo que representó un crecimiento del 85,4 % frente al mismo periodo del año anterior. En los días de partidos clave del torneo, las ventas alcanzaron 3.971 unidades, con un aumento del 79 % frente a fechas comparables de 2017.
La tendencia se repitió en Qatar 2022. Entre octubre y diciembre de ese año, el promedio mensual de televisores vendidos llegó a 16.202 unidades, lo que significó un incremento de 107,6 % frente al mismo periodo de 2021.
Mundial impulsa la venta de televisores en Colombia
El Mundial se ha convertido en uno de los motores del comercio tecnológico en Colombia. En los ciclos mundialistas, las familias no solo cambian televisores antiguos, sino que migran a pantallas más grandes y con mayor resolución.
Para el Mundial de 2026, Olímpica lanzó la iniciativa “TV Fanáticos”, con 10.000 televisores Olimpo de 55 pulgadas con tecnología Google TV y resolución UHD. La campaña estará vigente entre el 13 de marzo y el 12 de abril de 2026.
Los clientes del programa Puntos Olímpica pueden adquirir el televisor por $1.199.900 con cualquier medio de pago. El precio baja a $1.099.900 si se utiliza la tarjeta de crédito de la cadena y se realiza una compra previa de $150.000 en marcas patrocinadoras.
“En Olímpica entendemos que el Mundial es un momento de unión para las familias colombianas. Nuestro compromiso es facilitar el acceso a tecnología de punta”, afirmó Carlos Ariel Gómez, gerente comercial y de abastecimiento de la compañía.
Curiosidad del mercado: el tamaño de las pantallas crece cada Mundial
Una tendencia clara del mercado es el aumento del tamaño de los televisores en los hogares colombianos. Según estudios de la industria tecnológica citados por Fenalco, hace una década el formato más vendido era de 32 pulgadas. Hoy, los modelos de 50 y 55 pulgadas concentran la mayor parte de la demanda en eventos deportivos.
El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Durante el Mundial de 2018, fabricantes globales reportaron incrementos de hasta 60 % en la venta de televisores en mercados latinoamericanos.
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Con la Copa Mundial de 2026, el comercio espera repetir el patrón. Cada ciclo mundialista se convierte en una oportunidad para renovar tecnología, impulsar el consumo y consolidar el fútbol como uno de los mayores detonantes del gasto de los hogares.