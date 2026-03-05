El Mundial 2026 tendrá más pausas y más anuncios comerciales en televisión: Esta es la razón

La FIFA introducirá por primera vez pausas comerciales dentro de los partidos de la Copa Mundial 2026. El organismo autorizó a las cadenas de televisión a emitir anuncios durante las pausas de hidratación obligatorias que se realizarán en cada mitad de los encuentros del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio de 2026.
Cada partido tendrá dos pausas de tres minutos, una en cada tiempo, que se activarán aproximadamente en el minuto 22 de cada periodo. La medida será obligatoria en los 104 partidos del torneo, lo que convierte cada encuentro en una dinámica similar a “cuatro cuartos” en lugar de dos tiempos continuos.
La decisión está relacionada con las altas temperaturas previstas en varias sedes del campeonato. Según la FIFA, el objetivo es proteger la salud de los jugadores y permitir hidratación y comunicación táctica con los entrenadores. Sin embargo, la pausa también abre una nueva ventana de ingresos publicitarios para las emisoras que poseen los derechos de transmisión.
Las cadenas podrán emitir anuncios durante esos tres minutos, con reglas precisas: la publicidad debe iniciar al menos 20 segundos después de que el árbitro detenga el juego y finalizar mínimo 30 segundos antes de la reanudación. En la práctica, esto deja un espacio comercial de cerca de dos minutos y diez segundos por pausa.
Publicidad dentro del partido: una nueva fuente de ingresos del Mundial 2026
La nueva regla introduce un formato poco habitual en el fútbol internacional. Tradicionalmente, los cortes comerciales se concentran antes del partido, en el medio tiempo y después del final del encuentro.
Durante las pausas del Mundial 2026 habrá dos formatos de anuncios. El primero será un corte a pantalla completa, en el que la señal del partido se interrumpe totalmente y la cadena puede vender ese espacio a cualquier anunciante.
El segundo formato será la pantalla dividida o con gráficos superpuestos. En este caso el juego se mantiene visible mientras aparece publicidad. Según las directrices de la FIFA, estos espacios solo podrán ser utilizados por patrocinadores oficiales del organismo, lo que protege la exclusividad comercial del torneo.
La medida tiene implicaciones económicas para las televisoras. El Mundial es uno de los eventos con mayor audiencia global: la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar alcanzó cerca de 1.500 millones de espectadores en todo el mundo, según cifras oficiales de la FIFA.
Con una audiencia de ese tamaño, incluso breves ventanas publicitarias pueden representar ingresos millonarios. En Estados Unidos, por ejemplo, los anuncios de 30 segundos durante eventos deportivos masivos pueden superar el millón de dólares dependiendo de la audiencia y del mercado publicitario.
Un Mundial más largo y con más cambios en el formato
El torneo de 2026 ya será el más grande en la historia del fútbol. Participarán 48 selecciones, 16 más que en las últimas siete ediciones del campeonato, y el calendario incluirá 104 partidos en total.
Eso significa que las pausas de hidratación generarán al menos 208 interrupciones oficiales durante el campeonato. Si cada pausa ofrece alrededor de dos minutos de publicidad efectiva, el torneo podría sumar más de siete horas de espacio comercial adicional dentro de los partidos.
Una curiosidad del nuevo formato es que acerca el fútbol a modelos de transmisión típicos de deportes estadounidenses como la NFL y la NBA, donde los tiempos muertos y pausas comerciales forman parte central del espectáculo televisivo.
La implementación en el Mundial 2026 será una prueba para el fútbol internacional. El torneo combinará más equipos, más partidos y, por primera vez, anuncios dentro del desarrollo del juego, un cambio que modifica la lógica tradicional de las transmisiones del deporte más visto del planeta.