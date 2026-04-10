Colombianos podrán ir al debut de la Selección en el Mundial con todos los gastos pagos: esta marca lo hace posible

Colombia se posiciona entre los países con mayor demanda de boletas para el Mundial 2026. Datos recientes de la FIFA ubican al país dentro del top 10 en solicitudes, junto a mercados como Inglaterra, Brasil, Argentina y Alemania. Pero el interés contrasta con los costos de acceso: para el partido debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en Ciudad de México, las entradas oficiales oscilan entre US$602 y US$1.014, valores que superan los $2,4 millones.
El partido está programado para el 17 de junio en el Estadio Azteca y, ante este panorama, la marca colombiana de moda masculina Quest lanzó una estrategia comercial para conectar con ese interés y facilitar el acceso al evento. La campaña busca capitalizar el momento previo al Mundial, en el que el consumo asociado al fútbol suele aumentar, especialmente en categorías como moda, tecnología y entretenimiento.
La iniciativa estará vigente hasta el 18 de mayo de 2026 y se basa en una mecánica de compra en tiendas físicas, alineada con el objetivo de aumentar el tráfico y las ventas en puntos presenciales, en un contexto donde el retail compite con el comercio electrónico.
¿Cómo ganar boletas para el debut de Colombia en el Mundial con Quest?
La campaña “El Mundial empieza aquí, vívelo con Quest” se activa mediante compras iguales o superiores a $200.000 en tiendas físicas. Cada transacción entrega una opción de participación para un sorteo cuyo premio principal incluye viaje a México con un acompañante, entradas al partido debut de Colombia y gastos cubiertos.
El sorteo se realizará el 21 de mayo en Cali mediante una plataforma digital de selección aleatoria. Los resultados se divulgarán en canales oficiales de la marca. Además del premio principal, se entregarán incentivos adicionales como una sala mundialista equipada con televisor de 70 pulgadas, sistema de sonido y minibar, lo que apunta a captar consumidores que no viajarán pero seguirán el torneo desde casa.
Quest es una marca de moda colombiana, fundada en 1995, especializada en ropa masculina casual, urbana y versátil. Ofrece prendas como jeans, camisas, camisetas, polos y accesorios, destacando por un equilibrio entre calidad, funcionalidad y estilo joven, ideal para uso diario.
Según Fenalco, eventos deportivos de alto impacto como el Mundial pueden aumentar las ventas del comercio entre 15 % y 25 %, especialmente en categorías asociadas al consumo emocional.
Alta presencia de hinchas colombianos en los Mundiales
El alto interés de Colombia por el Mundial 2026 es comparable con mercados históricos del fútbol. En el proceso de venta de entradas para Qatar 2022, países como Brasil y Argentina lideraron en América Latina, mientras que Colombia mantuvo presencia relevante pese a no clasificar a ese torneo.
Aunque Colombia no siempre lidera en resultados deportivos, sí destaca en movilización de hinchas. En Rusia 2018, más de 36.000 colombianos viajaron al torneo, según Migración Colombia, una cifra superior a la de varios países europeos.
Recomendado: Colombianos quieren TV nueva para el Mundial, pero no tienen cómo pagarla La campaña de Quest busca aprovechar ese contexto de alta demanda y costos elevados de boletas. Mientras los precios oficiales superan el ingreso mensual promedio en Colombia, este tipo de estrategias comerciales se convierten en una alternativa para acercar a los consumidores al evento de fútbol más importante del planeta