A partir de este viernes comenzará una de las negociaciones más importantes del nuevo Congreso: la distribución de las comisiones constitucionales permanentes y la conformación de las mesas directivas de la Cámara de Representantes y el Senado para el periodo legislativo que inicia el próximo 20 de julio.
Cada partido político designó un grupo de compromisarios que será el encargado de sentarse en la mesa de negociación para definir cómo quedará repartido el poder al interior del Legislativo, de acuerdo con el número de curules obtenidas por cada bancada.
Lo anterior será clave para determinar cómo se relacionará el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, sobre todo porque algunos movimientos ya han confirmado que lo respaldarán, mientras que otros le harán oposición directa.
Así será la puja por el control del Congreso
En la Cámara de Representantes, el Partido Liberal estará representado por Kelyn González, José Octavio Cardona, Alexander Harley Bermúdez, Bleidy Pérez, Mario José Carvajal, Camilo Andrés Gómez Mosquera y Mello Castro.
El Partido de la U designó a Milene Jarava, Víctor Manuel Salcedo, Camilo Esteban Ávila y Milton Carreño.
Por el Pacto Histórico participarán Aída Quilcué -quien llega a la cámara baja por el Estatuto de Oposición-, Gabriel Becerra, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Augusto Palacio, Andrea Camila Vargas, Alejandro Toro, Natalia Moreno y Jaime Santamaría.
En tanto, el Centro Democrático delegó a: Eduar Alexis Triana, Arledy Alvarado, Miguel Ángel Pinto y Jhon Jairo Berrío, mientras que Cambio Radical estará representado por Nataly Vélez, Welfran Mendoza, Carlos Cuenca y John Edgar Pérez.
Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) también participarán en la negociación a través de Jorge Rodrigo Tovar, James Mosquera, Tatiana Gaona y Edinson Rodríguez.
¿Qué pasará en el Senado?
En el Senado, el Partido Liberal tendrá como compromisarios a Lidio García, Óscar Hernán Sánchez, Álvaro Monedero, Leonardo Gallego y Alix Vargas.
El Partido Conservador estará representado por Nadia Blel, Juan Carlos García, Diela Benavides y David Barguil, mientras que el Centro Democrático designó a Honorio Henríquez, Carlos Meisel, Enrique Cabrales, María Angélica Guerra, Óscar Villamizar y Zandra Bernal.
Por su parte, el Partido de la U nombró a Alfredo Deluque, Juan Carlos Garcés, John Moisés Besaile, Wilmer Carrillo y Ana Paola García. Cambio Radical estará representado por Didier Lobo, José Nicolás Gómez y Selmen Arana; la ASI por Gustavo Moreno y Wilder Escobar; y el MIRA por Ana Paola Agudelo, Manuel Virgüez y Carlos Guevara.
Las reuniones buscarán alcanzar acuerdos sobre la composición de las siete comisiones constitucionales permanentes de cada corporación, así como la distribución de las presidencias y vicepresidencias de las comisiones y de las mesas directivas de la Cámara y el Senado, espacios clave para definir la agenda legislativa y el trámite de las reformas que impulsará el nuevo gobierno.