El boom del “compre ahora, pague después” que vive Colombia: industria podría triplicarse en los próximos cinco años  

Colombia vive un auge del consumo y el sector financiero se ha adaptado a esas necesidades de compra de los consumidores, ampliando las opciones de pago, pero también ofreciendo alternativas de financiación.
Una de ellas es la popular “compre ahora, pague después” (BNPL, por sus siglas en inglés) que, como su nombre indica, permite financiar al momento de hacer una compra, generalmente con algunos beneficios como el no pago de intereses.
Esta industria vive un “boom” en Colombia que la llevaría a tener crecimientos destacables, de acuerdo con un informe de ResearchAndMarkets, que analizó el desempeño reciente de este modelo de compra.
De acuerdo con la firma de análisis, bajo esta alternativa en 2025 se movieron US$1.670 millones y las proyecciones estiman un crecimiento de 25,5 %, con lo que este año los pagos a cuotas en esta modalidad llegarían a US$2.100 millones.
Relacionado: Gobierno Petro alista cambio clave para pagos con tarjetas débito y crédito: se acabarían estos cobros adicionales
¿Hasta dónde se puede expandir esta industria?
Según ResearchAndMarkets, el mercado de “compra ahora y paga después” en el país ha registrado un crecimiento sólido durante el período entre 2022 y 2025, con una tasa de crecimiento anual de 37,8 %.
Esta trayectoria al alza se prevé que continúe, con un crecimiento estimado del 18,1% entre 2026 y 2031.
Para finales de 2031, esta firma proyecta que el sector BNPL se expanda desde su valor actual hasta aproximadamente US$4.830 millones, un crecimiento de casi tres veces.
Además, de acuerdo con la fintech Refácil, “pagar después” hace parte de las tendencias de este año, teniendo en cuenta que el modelo ha evolucionado y pasó de ser una alternativa de financiamiento puntual, a consolidarse como un medio de pago más dentro del ecosistema digital.
Según las perspectivas de expansión, superaría incluso el crecimiento de tarjetas y otros instrumentos. La fintech explicó que la integración de BNPL en los puntos de pago amplía el acceso al crédito, mejora la conversión y ofrece flexibilidad financiera al consumidor.
Un informe reciente de BBVA en España recoge que en América Latina este método de financiación es mucho menos popular que en otras partes del mundo.
Dice el banco que el 1 % o menos de los pagos online se realizan con BNPL, aunque el porcentaje aumenta si se habla de la financiación en puntos de venta, que va hasta el 3 % de los pagos.
¿Quiénes son los jugadores de este mercado?
En Colombia, uno de los primeros modelos de Buy Noy, Pay Later en masificarse fue el de Addi, otras compañías fintechs apuestan por esta alternativa.
Por ejemplo, Nequi. El neobanco ya viene habilitando un botón de crédito en algunos de los comercios, que si bien no es un esquema rígido de BNPL, permite que al momento de la compra los clientes no se limiten la plata en sus cuentas, sino que se pueda aplazar ese pago.
Si bien es un piloto en el que trabaja la billetera más grande del país, en el futuro se espera su masificación. Otro ejemplo es el del FGA Fondo de Garantías, que ha incorporado esta figura en varias operaciones a través de nanócréditos y neobancos. Así mismo, múltiples fintechs aprovechan el atractivo que significa para los clientes poder aplazar el pago de sus compras.